Оптимизация сети больниц и их тесное взаимодействие со сферой медицинского ухода имеют решающее значение для укрепления здравоохранения Латвии, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери по завершении визита в Копенгаген, Дания.

Абу Мери отметил, что в нынешней геополитической ситуации важно укреплять готовность и устойчивость к кризисам в здравоохранении.

Министр подчеркнул, что повышение эффективности медицинской системы стало приоритетом для стран региона, и указал, что Скандинавия является одним из лидеров в этом направлении. Поэтому основной целью визита в Данию было "перенять передовой опыт".

"Россия продолжает военные действия в Украине, включая атаки на медицинские учреждения и сотрудников, в то время как гуманитарный кризис в Газе и военная эскалация в Ливане усиливаются. Нам также нужно быть готовыми к любому развитию событий", — заявил Абу Мери.

Министр здравоохранения также выступил перед участниками 74-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Копенгагене. Он подчеркнул усилия Латвии по внедрению стратегии ВОЗ "Preparedness 2.0" — предполагающей усиление готовности, реагирования и устойчивости к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в Европейском регионе.

Напомним, накануне стало известно, что из-за решения правительства сэкономить на бюджете здравоохранения в 2025 году в Латвии сокращают число ночных бригад "скорой помощи".

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