По прогнозам синоптиков, в выходные дни ночная температура местами в Латвии опустится ниже нуля, поэтому утром дороги могут быть скользкими. Также условия движения будут осложняться дождем, снегом и ветром, предупреждает предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).

LVC напоминает водителям, что в межсезонье состояние дорожного покрытия и условия движения могут меняться очень быстро. "Поэтому после летнего сезона водителям следует приспособить свою манеру вождения к изменчивым условиям, выбирать соответствующую скорость и рассчитывать на то, что дорога может занять больше времени", — заявили в LVC.

Например, видимость может ухудшиться из-за тумана и осадков, при дожде увеличивается риск аквапланирования, а опавшие листья могут уменьшить сцепление шин с поверхностью дороги.

Утром и вечером на дорогах может образоваться так называемый черный лед, практически невидимый и очень опасный. Быстрее всего проезжая часть становится скользкой на мостах и ​​путепроводах, а также вблизи водоемов.

В это время года интенсивное движение в утренние и вечерние часы происходит в темноте. Возможно, придется резко тормозить, заметив препятствие или лесного зверя, а вблизи населенных пунктов следует ожидать, что по неосвещенной стороне дороги вплотную к проезжей части могут двигаться пешеходы, которых трудно заметить.

LVC призывает водителей своевременно установить шины, предназначенными для зимней езды, не дожидаясь 1 декабря, когда зимние шины станут обязательными.

Также LVC предупреждает, что в ночь на пятницу в прибрежных районах ожидается ветер со скоростью 25-28 до м/с, и сломанные деревья и сучья могут падать на проезжую часть.

При этом на 44 участках государственных дорог еще продолжаются ремонтные работы.

Основные ограничения:

на участке дороги Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (Р10) от Кангари до Тинужи движение на четырех участках организовано со светофорами, на трех-четырех участках со знаками приоритета, введено ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Ожидаемое время проезда через этот участок дороги - 35 минут;

на участке дороги Плявиняс (Гостини)–Мадона–Гулбене (P37) от Цесвайне до перекрестка с дорогой Вецадулена–Кайпи (V447) движение регулируется светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Ориентировочное время проезда – полчаса.

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