С 1 по 4 ноября в Латгалии пройдут военные учения по противовоздушной обороне, целью которых является тренировка Национальных вооруженных сил (НВС) в обнаружении и уничтожении низколетящих, малых объектов. А также отработка процесса принятия решений и обмена информацией с Государственной пограничной охраной, Государственной полицией, Государственной пожарно-спасательной службой и другими партнерами по сотрудничеству, сообщили порталу Delfi в НВС.

В Латгалии размещены мобильные боевые группы Воздушных сил, оснащенные радарами наблюдения и зенитными ракетами ближнего действия. Это операция, в которой участвуют как военнослужащие профессиональной службы, так и солдаты государственной обороны и ополченцы. Здесь НВС продолжает развивать систему противовоздушной обороны.

НВС призывает жителей быть бдительными и немедленно сообщать о любых подозрительных объектах или действиях на границе Латвии. Сообщения можно передавать по телефону 112. Сотрудничество с населением является важным для обеспечения безопасности страны и своевременного реагирования на возможные угрозы, подчеркивают вооруженные силы.

Напомним, с 1 по 14 ноября прошли первые полномасштабные учения многонациональной бригады НАТО в Латвии я в Видземе и Земгале. На учениях Resolute Warrior 2024 под руководством многонациональной дивизии НАТО "Север" приняли участие более 3500 солдатов союзников, которые продемонстрировали способность бригады проводить операции, интегрируя все подчиненные и вспомогательные подразделения.

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