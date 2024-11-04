В общественных масс-медиа должен присутствовать контент на языках национальных меньшинств, но его доля на русском языке должна быть сокращена, заявил агентству LETA председатель Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP) Янис Сикснис.

Сикснис отметил, что совет обсудил заявление Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) о том, что общественные СМИ в Латвии не обязаны предлагать контент на языках меньшинств, который в реальности является контентом на русском языке, а также обращение оппозиционных депутатов Сейма в Конституционный суд с просьбой оценить соответствие Сатверсме нормы об использовании языков нацменьшинств в общественных СМИ.

Как указал Сикснис, это никоим образом не меняет принятое в апреле этого года SEPLP решение, согласно которому с 2026 года единое латвийское общественное СМИ (LSM) должно разработать концептуально новый подход к производству контента на языках меньшинств, уменьшив долю русскоязычного контента.

"Это одна из ключевых задач, которую новому правлению LSM предстоит решить в первой половине следующего года при разработке новой стратегии", - сказал Сикснис.

Он отметил, что это будут значительные изменения по сравнению с тем, как в настоящее время производится контент на языках меньшинств. "Однако я не вижу, чтобы вопрос, поднятый NEPLP и оппозиционными депутатами, как-то менял или влиял на эту [задачу]", - сказал Сикснис.

Он отметил, что контент на языках меньшинств в общественных СМИ должен быть сохранен. "Это часть сущности общественных СМИ - у всех европейских общественных СМИ есть определенная часть контента на языках меньшинств, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию", - сказал Сикснис, добавив, что в Латвии, как и в Эстонии, исторически сложилась "особая ситуация", но с 2026 года она кардинально изменится.

Руководитель совета пока не смог назвать конкретную пропорцию, на которую будет сокращен русскоязычный контент в общественных СМИ, так как этот вопрос в первом полугодии следующего года будет рассматривать правление LSM. "Но ясно, что русскоязычный контент [в общественных СМИ] должен сокращаться", - сказал глава SEPLP.

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