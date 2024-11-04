Правительственные партии договорились работать над снижением цен на продукты в супермаркетах, сообщил журналистам в понедельник, 4 ноября, после заседания коалиции руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс.

Политик "Нового Единства" пояснил, что на встрече состоялась широкая дискуссия о продуктах в крупных магазинах, и добавил, что, по его мнению, в супермаркетах Латвии можно наблюдать признаки картеля.

"Мы видим, что цены на продукты питания чрезмерно высоки", — отметил Юревицс.

Глава фракции "Нового Единства" в Сейме также уточнил, что пока не ясно, какие конкретные меры будут предприняты для снижения цен на продукты, однако "есть общее понимание, что в Латвии не существует настоящего свободного рынка между супермаркетами, и цены на продукты частично необоснованны".

Коалиционные партнеры единодушны в том, что необходимо повышать доступность данных для содействия конкуренции. Юревицс подчеркнул, что прозрачность данных — важный шаг для справедливого ценообразования.

Министр земледелия Армандс Краузе (Союз "зеленых" и крестьян) в свою очередь заявил, что решения будут разрабатываться совместно с отраслевыми ассоциациями. "Результат должен быть выгоден жителям — потребителям продуктов", — добавил Краузе, также подчеркнув важность прозрачности ценообразования.

На вопрос о том, когда можно ожидать конкретных решений, Юревицс ответил, что "в этом вопросе нельзя допускать задержек". Политик считает, что большинство решений может быть принята уже в этом году.

В программе "Šodienas jautājums" на Латвийском телевидении Юревицс позже заявил, что Министерство экономики предлагает несколько решений, однако достигнута договоренность не раскрывать все из них публично, чтобы "другая сторона не могла подготовиться".

Он отметил, что одним из поддерживаемых пунктов является привлечение дополнительных торговцев в Латвию для создания конкурентного давления.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) добавил, что были обобщены различные методы, применяемые в ЕС. Например, хорошие результаты показывает метод, используемый во Франции, который запрещает утилизацию продовольственных товаров. По его словам, это может побудить снижать цену на товар за четыре или пять дней до истечения его срока годности, а не только в последний день с последующей его передачей обратно производителю.

Как уже сообщалось ранее, Министерство экономики может до конца этого года подготовить предложение по установлению предельного уровня наценки на продукты питания.

План по ограничению цен на продукты, предложенный министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК), преследует несколько целей, включая обеспечение того, чтобы жителям Латвии не приходилось переплачивать за товары первой необходимости. Также планируется устранить разницу в подходах к ценообразованию на местные и импортные продукты, а также сбалансировать отношения между участниками цепочки поставок продуктов питания, чтобы производителям не приходилось продавать товары по заниженным ценам или даже ниже себестоимости.

Эти меры могут быть введены в ближайшее время, поскольку законопроект находится на стадии разработки и может быть согласован в ноябре для подачи в Кабинет министров. Также планируется способствовать увеличению доли местных продуктов в местах торговли.

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