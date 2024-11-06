Министр обороны Андрис Спрудс поддерживает обязательный призыв женщин в Службу государственной обороны (СГО), и, по его мнению, потенциально это может произойти в 2028 году, пишет Lsm+.

В программе Латвийского телевидения (LTV) "Один на один" Спрудс подчеркнул, что вопрос гендерного равенства в армии важен и что этот принцип соблюдается в Швеции и Норвегии, а скоро к этим странам примкнет и Дания.

Министр напомнил, что ранее большинство общества также не поддерживало введение обязательной службы. Но мнение со временем изменилось.

Также, по его словам, необходимо продолжать совершенствовать СГО, а также вносить изменения в экипировку и солдатскую форму, чтобы на службу можно было призывать и женщин. В настоящее время женщины могут подать заявление на службу в СГО добровольно.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !