В ближайшее время с правительством Эвики Силини ("Новое Единство") ничего не произойдет, поскольку было бы безумием "раскачивать лодку" перед принятием госбюджета-2025, заявил агентству LETA политолог Юрис Розенвалдс. По его мнению, не рассматривается сейчас всерьез и замена партии "Прогрессивные" в правительстве на другую партию. В перспективе следует ждать скорее расширения коалиции - возможно, за счет "Объединенного списка", полагает эксперт.

Поводом для анализа стабильности коалиции стали высказывания премьера Эвики Силини о нескольких министрах в интервью журналу IR.

Что сказала Силиня?

В интервью IR Эвика Силиня говорила о трех министрах - министре сообщения Каспаре Бришкенсе ("Прогрессивные"), министре обороны Андрисе Спрудсе ("Прогрессивные") и своем однопартийце, министре финансов Арвилсе Ашераденсе ("Новое Единство").

О Бришкенсе Силиня сказала, что министру сообщения доверена очень сложная сфера, и ему "обязательно нужно показать результат до принятия бюджета". "У меня есть вопросы по работе министра сообщения. У него очень сложная сфера. Результаты его работы не всегда такие, как я хотела бы видеть. Я очень ценю людей по результатам их работы. (...) Результат — это то, чего я действительно хочу дождаться", - сказал премьер.

Оценивая работу министра финансов, Силиня отметила Ашераденса как опытного политика и визионера. "Министерство финансов всегда будет тем, которое все захотят немного покритиковать, если не будет столько финансирования, сколько хотелось бы. Если бы министра финансов хвалили, у меня даже возникли бы подозрения, что он делает что-то неправильно," — сказала премьер. "Арвилс — визионер. У него много хороших идей, и ему определенно нужна команда, которая сможет реализовать эти идеи. Так мы и работаем сейчас".

Что касается Спрудса, то он "получил в подарок сферу обороны", которая сейчас имеет совершенно другую общественную значимость и другой объем финансирования, чем раньше. "Правительство добилось более 3% от ВВП [на оборону], и это означает, что общество требует гораздо большего ответственности, прозрачности, разъяснений решений и твердой позиции. Также требует скорости, потому что в оборонной сфере сейчас нужен другой темп работы, чем тот, к которому она привыкла. И сотрудничества с другими сферами," — сказала премьер-министр.

На вопрос, справляется ли Спрудс с этими задачами, Силиня ответила: "Я думаю, что у него много вызовов, это действительно большой объем работы. Он очень старается, но я думаю, что иногда нужно просто признать, что что-то не получается".

"Прогрессивных" в правительстве не заменят

Критика звучит в адрес сразу двух министров от "Прогрессивных" - министра сообщения Каспара Бришкенса и министра обороны Андриса Спрудса, что связано с проблемами в их ведомстве.

"Насколько это связано с успешной или неудачной работой министров — вопрос достаточно спорный," — отметил Юрис Розенвалдс, обращая внимание на инцидент с падением дрона в Гайгалавской волости, а также на "очень болезненные вопросы" по "Rail Baltica" и "airBaltic".

Политолог отметил, что в этих вопросах "было бы странно, если бы со стороны премьер-министра не прозвучала критика", комментируя интервью Эвики Силини. "Очевидно, что общество обеспокоено и проектом Rail Baltica, и airBaltic. Поэтому вполне нормально, что [премьер-министр] должна реагировать, но те реакции, с которыми у меня в последнее время была возможность ознакомиться, не свидетельствуют о том, что "Прогрессивных" сменят в правительстве," — сказал Розенвалдс.

Политолог также указал на тенденцию, что критика часто направляется в сторону "Прогрессивных", учитывая убеждения этой политической силы, которые противоположны доминирующим в обществе консервативным взглядам. Он напомнил, что ранее многие критиковали "Согласие", но теперь у этой партии больше нет представительства в Сейме, поэтому теперь критикуют "Прогрессивных".

Оценивая работу еще одного члена от правительства от "Прогрессивных" - министра культуры Агнесы Лаце - Розенвалдс отметил, что, по его мнению, министр очень старается, как и все министры от "Прогрессивных", однако в данной ситуации следует задать вопросы о состоянии культурной отрасли в целом и о том, было ли "намного лучше", когда этой отраслью управляли министры от Национального объединения. "Я в этом немного сомневаюсь," — сказал политолог.

Присоединится ли "Объединенный список"?

По его мнению, говоря о стабильности правительства, скорее можно ожидать не замену "Прогрессивных" на какую-либо другую партию, а расширение коалиции с присоединением оппозиционного сейчас "Объединенного списка". "На данный момент, на мой взгляд, это мог бы быть вариант, который, возможно, обсуждается и за кулисами, по крайней мере, имеются некоторые свидетельства того, что они ["Объединенный список"] высказывают заинтересованность в работе в правительстве," — сказал Розенвалдс.

Политолог обратил внимание, что, если ранее основным препятствием для работы "Объединенного списка" в правительстве была конкуренция за один и тот же электорат с коалиционным теперь Союзом "зеленых" и крестьян, то теперь, учитывая, что обе партии готовы вместе участвовать в муниципальных выборах в Елгаве, они, вероятно, смогли бы сработаться и в правительстве.

"Совершенно очевидно, что в ближайшее время с правительством ничего не произойдет, учитывая, что сейчас актуален вопрос бюджета, и поэтому было бы полной безумием "раскачивать лодку". Однако в будущем скорее можно ожидать расширения правящей коалиции, чем перестановок в ней," — оценил Розенвалдс.

Политолог не может с уверенностью утверждать, что правительство сможет продержаться до следующих выборов в Сейм, но, по его мнению, оно точно удержится до конца года.

Без "Нового Единства" создать правительство невозможно

Розенвалдс указал, что "ни одно правительство в рамках нынешнего состава Сейма не может быть создано без "Нового Единства". "Говоря о "Новом Единстве", я бы сказал, что в нынешней коалиции им достаточно комфортно — гораздо комфортнее, чем в предыдущей коалиции во времена Кришьяниса Кариньша с Национальным объединением и "Объединенным списком", которые блокировались между собой и тормозили несколько вопросов, выгодных "Новому Единству" — отметил Розенвалдс.

По его мнению, "Новое Единство"с удовольствием расширило бы коалицию, учитывая недавние события в Сейме, когда из-за отсутствия кворума не удалось проголосовать за срочное рассмотрение законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы", полагает эксперт.

"В связи с этим они ["Новое Единство"] могли бы быть заинтересованы в расширении коалиции за счет "Объединенного списка", но перестановки были бы несколько рискованнее, не говоря уже о возвращении Национального объединения в правительство, что, мне кажется, было бы для "Нового Единства" самым некомфортным вариантом," — оценил политолог.

Напомним, что коалиция опирается в Сейме на 52 голоса - 25 от "Нового Единства", 16 от Союза "зеленых" и крестьян и 9 от "Прогрессивных", также правительство поддерживают два независимых депутата Игорь Раев и Олег Буров. У оппозиционного "Объединенного списка" - 14 депутатов. В оппозиции в Сейме работают Национальное объединение (12 депутатов), "Стабильности" (10), "Латвии на первом месте" (8).

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