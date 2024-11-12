Хорошие дела в Риге не происходят сами по себе, в них вкладывается огромная работа, заявила в интервью Латвийскому радио вице-мэр Риги Линда Озола ("Код для Риги"), комментируя желание депутатов оппозиции освободить ее от должности.

Она довольна своей работой на должности вице-мэра. Озола подчеркнула, что за четыре года много было сделано в области безопасности и порядка в городе, а также гражданской обороны. Эти вопросы в нынешней ситуации находятся на высоком уровне, добавила политик. Однако Озола согласилась, что в области гражданской обороны еще многое предстоит сделать, однако в ситуации, когда в стране в целом не развита гражданская оборона, Рига стала пионером в улучшении ситуации.

Политик пояснила, что деньги, об экономии которых говорят депутаты "Прогрессивных", которые были одними из инициаторов ее освобождения от должности, это ее зарплата и зарплата двух ее помощников. По мнению Озолы, "абсолютно логично и обосновано" на уровне самоуправления отделить стратегический и оперативный уровни безопасности.

"Хорошие дела не происходят сами по себе, в них вкладывается огромная работа", - заявила Озола.

Как сообщалось ранее, оппозиционные фракции Рижской думы "Прогрессивные" и "Согласие" подали прошение об Озолы от должности вице-мэра столицы. Также оппозиция считает, что упразднение должности одного из вице-мэров позволило бы сэкономить средства самоуправлению.

Под прошением об отставке Линды Озолы стоят подписи 21 депутата от оппозиции. Согласно первой части 19-й статьи Закона "О самоуправлениях", потребовать отставку мэра или вице-мэра могут минимум треть депутатов в думы. В Рижской думе 60 депутатов, соответственно, минимум 20 - это треть.

Оппозиция обосновывает это требование необходимостью более эффективного и продуманного использования ресурсов самоуправления, "особенно в этот сложный период планирования бюджета".

Должность заместителя председателя Рижской думы, которая включает в себя функции обеспечения безопасности, борьбы с коррупцией и прозрачности, обходится самоуправлению примерно в 130 000 евро в год, отмечает оппозиция.

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