Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) упрекает руководство Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) в ограничении свободы слова и права работников на выражение критического мнения.

Как сообщили агентству ЛЕТА в ЛПРЗСУ, 28 октября этого года, за несколько дней до обнародования изменений в организации работы, руководство СНМП утвердило внутренний нормативный акт "Предоставление информации средствам массовой информации в повседневных и чрезвычайных ситуациях", в который включено требование не наносить в процессе коммуникации "ущерб репутации службы", что, по мнению профсоюза, практически исключает любое право работника публично ставить под сомнение "репутацию" работодателя - решения, действия и отношение.

По мнению профсоюза, упомянутый документ ограничивает права работников на свободу слова и выражение критического мнения и противоречит нескольким правовым нормам. Профсоюзу не нравится, что документ требует перед разговором с представителями СМИ получить разрешение руководства СНМП, так как "это практически исключает возможность свободного выражения сотрудником своего личного мнения в СМИ по вопросам, связанным с СНМП".

ЛПРЗСУ направило письмо в Министерство здравоохранения, в котором просит "устранить несоразмерные ограничения свободы слова". В профсоюзе ожидают, что "Минздрав без лишних проволочек отменит введенные СНМП несоразмерные ограничения свободы слова, признав их недействительными с момента утверждения".

В свою очередь, СНМП отмечает, что порядок, объясняющий, каким образом в службе обеспечивается оперативное предоставление информации средствам массовой информации, действует уже 12 лет и все основные принципы остались неизменными и сейчас. В службе отметили, что эти нормативные акты необходимо было обновить, так как за последние годы существенно изменилась структура службы и названия оперативных структурных подразделений.

Руководство СНМП подчеркивает, что работникам не запрещено высказываться по вопросам организации работы: работники регулярно дают интервью и предоставляют информацию СМИ по различным вопросам, связанным с работой СНМП, в том числе медики диспетчерского центра, медики бригад, специалисты ответственных сфер и другие.

Конкретная процедура предусматривает, что работники, например, не могут в рабочей среде или рабочей форме СНМП рекламировать политические партии, коммерческие предприятия и их услуги и вовлекаться в другие ситуации, напрямую не связанные с деятельностью СНМП.

Руководитель СНМП Лиене Ципуле сообщила, что 1 ноября состоялась онлайн-конференция, на которой примерно 900 работникам службы были даны разъяснения о планируемых изменениях и их влиянии.

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