Бригады будут преобразованы и уменьшены с трех до двух человек. Предстоит много болезненных решений. В понедельник, 11 ноября, руководство Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) встретилось с представителями профсоюзов медработников, чтобы обсудить вступающие в силу с 1 января изменения в организации службы. Они связаны с сильным сокращением бюджета.
Портал Delfi рассказывал историю о том, как из-за нехватки экипажей Службе необложной помощи не удалось вовремя приехать на вызов - от инфаркта скончался водитель "скорой". Чего можно ждать после планируемого сокращения бюджета NMPD на 1,6 млн евро.
Самое серьезное изменение: бригады будут преобразованы и уменьшены с трех до двух человек. Все работники NMPD получат письма о предстоящих изменениях. Как сообщила директор Службы Лиене Ципуле, в пятницу состоится еще одно онлайн-собрание с сотрудниками, на котором они смогут задать все вопросы, возникшие после получения индивидуальных писем.
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