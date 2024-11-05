Это было утром 31 января 2022 года, в снежное и морозное зимнее утро. Виталий Ластовскис (56 лет), водитель машины Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), закончил смену и отправился в руководимый им гаражный кооператив, что неподалеку. Туда должен был приехать снегоуборочный трактор. Мужчина лопатой показывал, где убирать снег - внезапно Виталию стало, он потерял сознание. Сразу вызвали "скорую", но никто не ехал - все валмиерские бригады были заняты. Когда более, чем через полчаса, приехала ближайшая освободившаяся бригада, было уже поздно...
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv