Это было утром 31 января 2022 года, в снежное и морозное зимнее утро. Виталий Ластовскис (56 лет), водитель машины Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), закончил смену и отправился в руководимый им гаражный кооператив, что неподалеку. Туда должен был приехать снегоуборочный трактор. Мужчина лопатой показывал, где убирать снег - внезапно Виталию стало, он потерял сознание. Сразу вызвали "скорую", но никто не ехал - все валмиерские бригады были заняты. Когда более, чем через полчаса, приехала ближайшая освободившаяся бригада, было уже поздно...