Вероятно, разрешение США на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия для атак по целям в России было дано ранее, но это решение стало известно публике позже, в контексте других событий, считает министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство").

В интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения глава МИД Латвии Байба Браже напомнила, что дипломаты стран, поддерживающих Украину, давно обсуждали необходимость того, чтобы Киев мог "проводить опережающие действия и действительно нацеливаться на места, где сосредоточено большое количество солдат, где находятся логистические цепочки, пункты снабжения, военные объекты, чтобы предотвратить нападения России".

Браже также отметила, что решение США позволить Украине наносить удары по целям в России с помощью ракет дальнего радиуса действия, возможно, было принято с целью сдерживания России от более масштабного наступления. В то же время, по мнению министра, это также важный сигнал моральной поддержки Украине.

Огласка этого решения в масс-медиа конкретно сейчас, возможно, связана с тем, что 19 ноября исполняется 1000 дней с полномасштабного военного вторжения России в Украину, с вовлечением Северной Кореи в конфликт, а также с последней волной атак России на Украину, считает Браже.

Однако глава МИД Латвии предпочла бы, чтобы поддержка союзников Украины была более видимой на поле боя, а не в публичной риторике.

Как развивались события

Как уже сообщалось, президент США Джо Байден дал разрешение Украине использовать американские ракеты дальнего действия против военных целей на территории России, сообщил в воскресенье анонимный источник агентству AFP.

Газеты The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на неназванные источники, первыми сообщили об этом разрешении, указав, что оно было предоставлено в ответ на развертывание северокорейских войск для поддержки военных усилий Москвы.

Источник в США, который проинформировал AFP, подтвердил, что эти сообщения соответствуют действительности, однако представители Госдепартамента, Белого дома и Пентагона отказались от комментариев.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно требовал от Вашингтона разрешения использовать ракетные системы ATACMS для атак на цели на территории России.

Американские газеты сообщают, что изменение позиции администрации Байдена было вызвано прибытием северокорейских войск в Россию. По данным западных разведслужб, в Россию было размещено около 10 000 северокорейских солдат.

Следуя изменениям в позиции США, Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать поставленные ей ракеты дальнего действия "SCALP" и "Storm Shadow" для ударов по российской территории, сообщает французская газета Le Figaro, не предоставив дополнительных подробностей.

"Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары глубоко на российской территории с помощью своих ракет 'SCALP/Storm Shadow'," пишет издание.

Париж и Лондон воздержались от разрешения на использование этих ракет без одобрения Вашингтоном применения ракет ATACMS.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине ракеты "Taurus", дальность которых превышает 500 километров, опасаясь, что они могут быть использованы для ударов по российской территории.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что США, Великобритания и Франция разрешили Украине использовать ракеты дальнего действия против целей в России, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении отметил, что "план укрепления Украины — это план Победы, с которым я ознакомил своих партнеров, и одним из основных пунктов является дальнобойное оружие для нашей армии".

В воскресенье, 18 ноября, Польша положительно оценила новость о том, что президент США Джо Байден дал разрешение Украине использовать ракеты дальнего действия для ударов по целям в России, отметив, что реакция Байдена была на языке, который понимает российский диктатор Владимир Путин.

"С учетом участия северокорейских войск в войне и массовых ракетных атак России [на Украину в воскресенье], президент Байден отреагировал на языке, который Путин понимает", — написал в платформе "X" министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"У жертвы агрессии есть право защищаться. Сила сдерживает, слабость провоцирует", — добавил Сикорский.

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