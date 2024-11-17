Байден дал Украине разрешение бить ракетами ATACMS вглубь территории России

Президент США Джо Байден под самый конец своего срока сделал то, о чем его уже много месяцев просил Киев: снял запрет на удары баллистическими тактическими ракетами ATACMS по территории России. Об этом сообщили несколько американских газет и телекомпаний, сославшись на анонимных собеседников в администрации Байдена.

Первыми об этом решении Байдена в воскресенье сообщили газеты New York Times и Washington Post, затем эту же информацию по своим каналам получили, в частности, телекомпания CNN и партнер Би-би-си в США, телекомпания CBS.

Анонимные собеседники газет сказали, что Байден принял это решение в ответ на отправку северокорейских солдат на помощь России, на войну в Курскую область. "Один чиновник сказал, что этот шаг отчасти нацелен на то, чтобы удержать Пхеньян от отправки новых частей. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын должен понять, что отправка первых частей была ошибкой, которая дорого обойдется, — сказал этот чиновник", — пишет Washington Post.

До сих пор Вашингтон объяснял нежелание давать разрешение на удары своими ракетами по территории России тем, что опасается эскалации. Обозреватель CNN поясняет, что Россия, по мнению США и других стран НАТО, могла бы ответить, например, диверсиями на их территории.

Судя по тому, что сказали собеседники американских газет, эти опасения сохраняются. По словам одного из них, именно поэтому последствия применения ракет с разрешения Байдена будут "очень конкретными и ограниченными".

Военный эксперт Фонда Карнеги Майкл Кофман сказал Washington Post, что разрешение на удары ракетами ATACMS позволят украинцам увереннее оборонять часть Курской области, которую они удерживают.

"По сути, администрация Байдена говорит Украине, что поможет ей удерживать маленький кусок российской территории, который она сейчас занимает, как сильный козырь на будущих возможных переговорах", — заключают корреспонденты Би-би-си в США.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером воскресенья высказался в том духе, что официальным объявлением о разрешении наносить удары американскими ракетами по России станут сами удары.

"Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", — сказал Зеленский в ежевечернем обращении.

Москва новости об ATACMS пока не комментировала. Президент России Путин некоторое время назад говорил, что удары ракетами вглубь территории России будут означать, что НАТО напрямую участвует в войне. По логике Путина, это прямое участие будет выражаться в том, что такие ракеты требуют спутникового наведения, а собственных спутников у Украины нет: ракеты будут наводиться на цели в России при помощи спутников стран НАТО.

Многие военные обозреватели подчеркивают, что разрешение на ракетные удары по территории России, хоть и поможет Украине держать оборону, перелома в ходе войны все же не принесет. Обозреватель CNN считает, что США просто не дадут украинцам столько ракет, чтобы изменить ход войны.

С тем, что ATACMS не станут волшебной палочкой, согласен и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. "Это не изменит ход войны, но, я думаю, в большей степени уравняет наши силы", — сказал Кузан Би-би-си.

По его мнению, разрешение Байдена поможет отбивать большое наступление россиян и северокорейцев в Курской области, которого украинцы ждут со дня на день.

Часть прессы высказывает предположения, что решение Байдена разрешить удары по российской территории американскими ракетами позволит и Британии с Францией разрешить украинцам такие удары своими крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP. Однако пока ни официальных заявлений, ни "утечек" на этот счет не было.

ATACMS (Army Tactical Missile System) — это тактические баллистические ракеты, которые запускаются, в частности, с установок HIMARS. Разные их модификации имеют разную дальность, максимальная — около 190 миль, то есть около 305 км.

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