Национальные вооруженные силы (НВС) усилили мониторинг коммуникационной инфраструктуры Латвии и осуществляют обмен информацией с союзниками относительно ситуации с безопасностью в Балтийском море. Об этом стало известно после заседания Совета по национальной безопасности.

В среду, 20 ноября, под руководством президента страны Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета национальной безопасности (СНБ), на котором обсуждалась актуальная информация о повреждениях кабелей в Балтийском море 17 и 18 ноября, а также вопросы безопасности критической инфраструктуры. Об этом агентству LETA советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ознакомила членов СНБ с обновленным Планом национальной безопасности, утвержденным Кабинетом министров 5 ноября.

Совет национальной безопасности (СНБ) оценил прогресс в укреплении возможностей противовоздушной обороны для более эффективного противодействия угрозам безопасности, создаваемым беспилотными летательными аппаратами, а также внедрение усовершенствованных алгоритмов реагирования на инциденты.

СНБ заслушал информацию Министерства обороны и Национальных вооруженных сил о предоставленной Латвией военной поддержке Украине, включая обучение украинских военнослужащих. Члены СНБ единогласно подчеркнули необходимость продолжать оказывать Украине всю возможную помощь в её борьбе с российской агрессией.

На заседании также были заслушаны доклады учреждений госбезопасности об актуальной ситуации в стране.

Как уже сообщалось, в Балтийском море повреждены два подводных кабеля: один, соединяющий Литву и Швецию, и другой, соединяющий Финляндию и Германию.

Швеция расследует повреждение кабелей связи в Балтийском море как возможную диверсию, сообщила во вторник, 19 ноября, прокуратура.

Тем временем генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене начала досудебное расследование по делу о терроризме в связи с повреждением подводного телекоммуникационного кабеля между Литвой и Швецией.

Случаи повреждения подводных коммуникационных кабелей в Балтийском море очень тревожат, заявил в среду на пресс-конференции президент Эдгар Ринкевич. Он подчеркнул, что сейчас проводится расследование обстоятельств инцидентов, поэтому он воздержится от комментариев.

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