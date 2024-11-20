Если выяснится, что за инцидент в Балтийском море с повреждением кабеля интернет-связи несет ответственность какая-либо страна, то Европейскому союзу (ЕС) следует ввести санкции, сказал во вторник на встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

"Если будет проведено расследование и выяснится, что какая-либо страна ответственна за обрыв телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, Европейский союз и его государства-члены должны ввести санкции против такого дестабилизирующего саботажа в отношении критической инфраструктуры", - сказал Касчюнас.

Литовские и шведские власти уже начали тщательное расследование по факту нарушения работы кабеля связи между Швецией и Литвой.

"Мы должны быть бдительными, поскольку ситуация с безопасностью в нашем регионе ухудшается. Сейчас мы тесно сотрудничаем, чтобы внести ясность в ситуацию в Балтийском море", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Шведская телекоммуникационная компания Telia Lietuva сообщила, что в воскресенье утром был поврежден один из трех кабелей связи, идущих из Швеции в Литву в Балтийском море.

Позже эту информацию подтвердили и официальные лица в Стокгольме.

В понедельник финский оператор Cinia сообщил, что кабель, соединяющий порт Хельсинки и немецкий порт Росток, был оборван по неизвестным причинам.

Впоследствии Германия и Финляндия объявили о начале расследования и предупредили об угрозе "гибридной войны".

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