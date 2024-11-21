Сегодня в Риге прошло мероприятие памяти жертв обрушения супермаркета Maxima в Золитуде, которое произошло 21 ноября 2013 года.
В 17:43, в момент обрушения магазина, у временного мемориала собрались пострадавшие, родственники жертв трагедии и все, кто хотел почтить их память.
В мероприятии приняли участие представители Государственной пожарно-спасательной службы, чтобы помянуть погибших коллег, а также Госполиции.
В результате обрушения супермаркета 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, десятки получили серьезные травмы.
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