Сегодня в Риге прошло мероприятие памяти жертв обрушения супермаркета Maxima в Золитуде, которое произошло 21 ноября 2013 года.

В 17:43, в момент обрушения магазина, у временного мемориала собрались пострадавшие, родственники жертв трагедии и все, кто хотел почтить их память.

В мероприятии приняли участие представители Государственной пожарно-спасательной службы, чтобы помянуть погибших коллег, а также Госполиции.

В результате обрушения супермаркета 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, десятки получили серьезные травмы.

Fоtо: LETA

Fоtо: LETA

Fоtо: LETA

Fоtо: LETA

Fоtо: LETA

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