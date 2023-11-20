Когда 21 ноября 2013 года в Золитуде произошел обвал кровли торгового центра, Ангелине Атариновой было 13 лет. Под завалами, среди кусков бетона, искореженного металла и битого стекла погибла ее мама. Тело Жанны Атариновой обнаружили спустя двое суток, которые превратились для ее семьи в ад ожидания.

Эмоции, пережитые Ангелиной в подростковом возрасте, так же по-прежнему остры и болезненны. Чтобы справиться с болью и депрессией, ей до сих пор приходится работать с психологами. "Это травма на всю жизнь. Время оказалось не таким уж и хорошим доктором", — говорит она. На фото вверху — Ангелина с мамой.

10 лет назад, 21 ноября 2013 года, произошла крупнейшая катастрофа в новейшей истории Латвии: рухнула крыша торгового центра в рижском микрорайоне Золитуде. Погибли 54 человека — посетители и работники магазинов, а также несколько прибывших на место спасателей. Сейчас на месте магазина идут работы по обустройству мемориального парка. Delfi рассказывает о том, чем закончился суд по этому делу и как сложилась судьба рижан, которые потеряли своих близких, сами оказались под завалами или помогали спасти других.

Мы познакомились с Ангелиной девять лет назад, когда я готовила цикл статей к первой годовщине трагедии. Мы встретились в Золитудской гимназии, и меня поразило, насколько ребенок, потерявший маму, старается сохранять спокойствие, рассказывая о своей утрате. Смерть близкого человека заставила ее замкнуться, отгородиться стеной от всего мира. Но сидя напротив Ангелины, я видела в ней не трудного, упрямого подростка, а маленькую растерянную девочку, которой пришлось слишком быстро повзрослеть.

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