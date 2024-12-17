"Я не думаю, что это что-то говорит о партийной культуре - это говорит что-то о конкретном человеке. И это было по-простецки", - отметил он. Политолог и профессор Юрис Розенвалдс также согласился, что премьер-министру не следовало бы так выражаться.

Розенвалдс считает, что речь идет не только о том, что человек, возможно, сильно устал, возможно, на жаре, или по какой-то другой причине это высказывание "вырвалось". Больше всего его удивила дальнейшая коммуникация премьер-министра Силини, что с ней все в порядке и так и должно быть - как будто она борется за права женщин.