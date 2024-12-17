Грубые высказывания премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") в адрес депутата Сейма Эдвардса Смилтенса ("Объединенный список") характеризуют не партийную культуру, а конкретного человека, заявил в эфире передачи Spried ar Delfi политолог, профессор факультета экономических и социальных наук Латвийского университета Янис Икстенс.
"Я не думаю, что это что-то говорит о партийной культуре - это говорит что-то о конкретном человеке. И это было по-простецки", - отметил он. Политолог и профессор Юрис Розенвалдс также согласился, что премьер-министру не следовало бы так выражаться.
Розенвалдс считает, что речь идет не только о том, что человек, возможно, сильно устал, возможно, на жаре, или по какой-то другой причине это высказывание "вырвалось". Больше всего его удивила дальнейшая коммуникация премьер-министра Силини, что с ней все в порядке и так и должно быть - как будто она борется за права женщин.
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