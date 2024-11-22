В пятницу, 22 ноября, после серии визитов почти во все города и края страны президент Латвии Эдгар Ринкевич впервые обратил столь же пристальное внимание на Ригу. За полгода до муниципальных выборов президент совершил рабочий визит в столицу: побеседовал с руководством Рижской думы, осмотрел городские убежища, которые должны защитить жителей в случае военной угрозы или катастрофы, посетил центр социального ухода в Плявниеки и побывал на двух предприятиях - SIA GroGlass и SIA Mikrotīkls.

С руководством Рижской думы Эдгар Ринкевич обсудил модель управления столицы, в том числе, вопросы, связанные с сетью школ, а также работу по внедрению плана гражданской обороны, предусматривающий выявление мест для убежищ.

"Рига - это самый активный в предпринимательской деятельности регион Латвии. Более чем половина внутреннего валового продукта и экспорта создается здесь. Я был рад посетить одни из самых ценных предприятий Латвии, которые активно сотрудничают с латвийскими учеными и занимают лидирующие позиции на международных рынках со своей продукцией. Особо нужно отметить старания предприятий по обеспечению безопасности цепочек поставок. Это укрепляет нашу местную компетенцию в производстве сырья, а также обеспечивает надежные и бесперебойные поставки. Однако в более широком масштабе конкурентоспособность Риги по сравнению с другими столицами стран Балтии или Северной Европы отстает. Это вопрос модели управления городом, более целенаправленного привлечения инвестиций, сокращения бюрократии и других смелых шагов, которые могли бы способствовать развитию конкурентоспособности Риги. Призываю руководство Риги продолжать работу над внедрением практических изменений, которые способствовали бы развитию конкурентоспособности города," — сказал президент страны, подытоживая визит.

Во время рабочего визита Ринкевич посетил одно из самых значимых частных предприятий страны — компанию SIA Mikrotīkls, занимающуюся производством систем передачи данных. Глава государства высоко оценил вклад компании в науку и развитие. Также Ринкевич ближе познакомился с работой высокотехнологичного предприятия SIA GroGlass, которое производит инновационные стекла с антибликовым покрытием, используемые для оформления и сохранения произведений искусства как в Латвийском Национальном художественном музее, так и в других ведущих музеях мира.

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