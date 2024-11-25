Прокуратура запросит у Великобритании дополнительную информацию о санкциях, примененных к дочери лидера партии Latvijai un Ventspilij Айвара Лембергса Лиге Лемберге, а также обоснование этих санкций.

Представитель пресс-службы прокуратуры Латвии Иева Шомина подтвердила агентству LETA, что прокуратура ознакомилась с опубликованной информацией и "продолжает следить за ситуацией". Если выяснится, что граждане Латвии совершали преступные действия за границей, будет решаться вопрос о начале уголовного процесса. В то же время эта информация будет обсуждена с другими следственными учреждениями.

В прокуратуре также подтвердили, что на данный момент против Лиги Лемберги не возбуждено ни одного уголовного процесса.

Мэр Вентспилса, нынешний депутат Вентспилсской городской думы Айварс Лембергс (Latvijai un Ventspilij) обжаловал приговор Рижского окружного суда, который приговорил его к четырехлетнему тюремному заключению и конфискации имущества. Напомним, что в течение многих лет Лембергс считался одним из самых влиятельных олигархов страны, "транзитным королем", который активно вмешивался в политические процессы. По мере ухудшения отношений России и Запад, роль транзита в экономике страны уменьшалась. О сокращении влияния Лембергса может свидетельствовать тот факт, что он провел несколько месяцев в реальном тюремном заключении и вышел под залог в 2002 году.

Правительство строго дистанцируется от сотрудничества с лицами, находящимися под санкциями, заявила ранее премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") после оглашения Лондоном решения о применении санкций к отцу и дочери Лембергсам. Таким образом Силиня прокомментировал предположение, что партнер Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) - лидер партии "Latvijai un Ventspilij" Айвар Лембергс - может быть вовлечен в принятие решений правительственной коалицией.

Великобритания применила санкции к "клептократам"

Как уже сообщалось, в четверг 21 ноября, Великобритания ввела санкции против восьми физических лиц - граждан разных стран, которых власти обвиняют в причастности к крупномасштабной международной коррупции, в том числе санкции введены против бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса и его дочери Лиги.

Как говорится в заявлении британского правительства, Лембергс причастен или был причастен к коррупции в виде взяточничества и присвоения имущества в то время, когда занимал должность мэра Вентспилса.

В свою очередь дочь Лембергса Лига способствовала и поддерживала эту коррупцию, а также получала финансовую и иную выгоду от нее. В частности, она участвовала во взяточничестве и присвоении имущества ее отцом Айваром Лембергсом.

Санкции правительства Великобритании предусматривают замораживание активов и запрет на въезд.

Санкции введены также против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и его жены Лады Фирташ, а также гражданки Анголы и России, обладательницы миллиардного состояния Изабель душ Сантуш.

Министерство иностранных дел Великобритании назвало Фирташа, Лембергса и Сантуш "тремя печально известными клептократами" и обвинило их в "хищении богатств своих стран ради личного обогащения".

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