Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) может потерять 90 миллионов евро из средств Плана восстановления Европейского союза (ЕС) на строительство новой инфекционной больницы, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) "Панорама".

По данным LTV, ни один застройщик не подал заявку на участие в конкурсе по строительству новой инфекционной больницы.

Министерство здравоохранения дало правлению Восточной больницы еще три дня, чтобы найти решение ситуации.

Руководитель Офиса управления проектами Эмилс Пулманис сообщил, что в конкурсе квалифицировались четыре претендента, которые были готовы и заинтересованы в строительстве новой больницы. "К сожалению, во втором туре, когда нужно было представить техническое решение, никто его не представил", - отметил Пулманис.

Надежды на получение обещанных почти 100 миллионов угасают с каждым днем, поскольку по проекту больницу нужно построить к середине 2026 года. Новая больни ца должна находиться рядом с вертолетной площадкой и стационаром Гайльэзерса, куда перевели бы центры инфектологии и туберкулеза и болезней легких. Они были построены 53 года назад и по-прежнему напоминают медицину времен СССР, поскольку было известно, что скоро будет построена новая больница.

"В нашей больнице нет ни одной палаты с отдельным санузлом. Этим все сказано. Не говоря уже о вентиляции, не говоря уже о том, что полы и покрытия стен повреждены", - рассказала главный врач Центра туберкулеза и болезней легких Андра Цируле.

"Нам стыдно! Да! Может быть, мы сами привыкли к этому и многое не видим. Но нам стыдно", - признала Цируле.

Как сообщает LTV, Минздрав также шокирован тем, что строительный конкурс закончился безрезультатно.

"Вопрос о том, будет ли больница вообще построена, является предметом для обсуждения. Мы ожидаем от больницы предложений по альтернативным сценариям. Сроки очень ограничены из-за условий Фонда восстановления, поскольку средства нужно использовать до середины 2026 года", - подчеркнул заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин.

LTV отмечает, что нереальные сроки строительства, возможно, могли быть главной причиной того, что ни один из застройщиков не представил свои проекты. До пятницы правление должно сообщить министерству, как планируется спасать ситуацию и при этом освоить почти 100 миллионов евро.

"Задача больницы - понять, почему это произошло. Сделать так, чтобы это не повторилось. Если мы не найдем финансирование другими способами, мы можем потерять его как отрасль", - сказал представитель министерства.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !