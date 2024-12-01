Православный богослов Андрей Кураев приезжает в Латвию на две лекции. В интервью порталу Delfi он называл развязанную Россией "священную войну" преступлением и выразил готовность оказать помощь Латвийской православной церкви РПЦ в противостоянии пропаганде, которая поступает по российским религиозным каналам.

В рижском театре "Oratorio" (Sporta 2 kvartāls) отец Андрей Кураев выступит 3 и 5 декабря в 19.00 с лекциями ""Мастер и Маргарита": за Христа или против?", а также "Какая польза от христианской веры зимою?" (билеты - здесь, подробности - ниже). Кроме того, он готов на приватную беседу с митрополитом Рижским и всея Латвии.

В прошлом году после вступления в силу решения РПЦ о лишении его сана Андрей Кураев переехал жить в город детства — Прагу. В этом году он был восстановлен в сане решением константинопольского патриарха Варфоломея и принят в служение во Вселенском патриархате. В июле уже провел первую службу в вильнюсском храме Вскленского патриархата. В Риге таких нет - здесь все церкви под эгидой РПЦ.

В интервью Delfi о том, что он считает лучшим поведением православного христанина в Латвии, КУраев ответил: "Лучшее - выносить горшки за больными, это для любой ситуации лучшее". Также он выразил восхищение людьми, которые работают больничными клоунами.

Диакон напомнил, что "пропаганда войны ведётся через множество каналов, в том числе церковных. Не только напрямую, мол, захватим Киев, а установками — нужно сильное православное государство, триединая Святая Русь, царь-батюшка, который поведет ко спасению административно-государственными методами..."

По его мнению Кураева, противостояние пропагандистским информационным потокам, которые через телевизор, интернет, церковные календари и просто сарафанным радио внушает РПЦ, очень зависит от митрополита Рижского. А если тот не делает ничего, чтобы противостоять ей, "он становится проводником пресловутого русского мира".

Кураев задался вопросом: "Есть ли у латвийской православной церкви интеллектуальные силы презентовать или создать православие с гуманистическим человеческим лицом? Если нет - надо их импортировать".

Он считает, что даже в рамках одной религии могут быть разные повестки. Точно также как в религиозной литературе есть богословаие войны и ненависти, а есть богословие мира и любви. Например, "есть прекрасная традиция эмигрантского парижского богословия - отцы Александр Шмеман, Сергий Булгаков, Владимир Лосский, Павел Евдокимов... Люди, глубоко понимающие православие, для которых главная пульсирующая точка Символа веры была - "нас ради человек и нашего ради спасения", а не ради империи".

Андрей Кураев выразил желание "помочь Латвийской православной церкви. Пригласите меня послужить у вас, а может, и проповедь произнести. Объявите о моём приезде в Ригу, о моих лекциях. Покажите, что вы не марионетки в руках Москвы. Я могу дать честное слово, что в своей проповеди про Москву даже упоминать не буду. И не буду патриарха вашего ругать. Докажите действиями, что вы автокефальны".

По его словам, он сохранил личные отношения с некоторыми латвийскими священниками, но это тщательно скрывается от церковных начальников. Поэтому он обратился с предложением помощи через масс-медиа: "Я здесь. Я к вам еду. С радостью приду для приватной беседы с митрополитом и просто послужить. Даже необязательно с епископом, а в будний день с рядовым священником – для меня это в радость. С моей стороны нет желания зла для латвийской православной церкви. Хотел бы просто помочь".

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