Как изменила война России в Украине позиции православной церкви? Есть ли у нее будущее? Для чего люди туда ходят? Почему термин "священная война" в данном случае — преступление? Что происходит с заповедью "не убий"? Как сегодня правильно себя вести православному человеку? Портал Delfi поговорил с православным богословом Андреем Кураевым, который желает долго жить патриарху Кириллу и готов оказать помощь Латвийской православной церкви РПЦ.

В рижском театре "Oratorio" (Sporta 2 kvartāls) отец Андрей Кураев выступит 3 и 5 декабря в 19.00 с лекциями ""Мастер и Маргарита": за Христа или против?", а также "Какая польза от христианской веры зимою?" (билеты - здесь, подробности - ниже). Кроме того, он готов на приватную беседу с митрополитом Рижским и всея Латвии.

Бывший протодиакон и один из самых известных миссионеров Русской православной церкви Андрей Кураев в 2014 году резко осудил аннексию Крыма, а в 2022 году выступил против полномасштабного вторжения в Украину. Он — один из самых последовательных критиков политики предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла Гундяева, избрание которого когда-то сам поддерживал.

В 2020 году епархиальный суд в Москве лишил Кураева сана, обвинив в "систематической и многолетней клеветнической деятельности". Решение вступило в силу в апреле прошлого года, а через год он был восстановлен в сане решением константинопольского патриарха Варфоломея и принят в служение во Вселенском патриархате.

В июле он провел первую службу в Вильнюсе. Сам же с прошлого года живет в Праге, где прошло его детство, остались друзья и бывшие одноклассники: "50 лет назад я жил здесь. Так что жизненный круг замыкается".

- На ваш взгляд, как изменила позиции православной христианской веры затеянная Россией, при поддержке РПЦ, "священная война"?

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