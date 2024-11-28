Как изменила война России в Украине позиции православной церкви? Есть ли у нее будущее? Для чего люди туда ходят? Почему термин "священная война" в данном случае — преступление? Что происходит с заповедью "не убий"? Как сегодня правильно себя вести православному человеку? Портал Delfi поговорил с православным богословом Андреем Кураевым, который желает долго жить патриарху Кириллу и готов оказать помощь Латвийской православной церкви РПЦ.
Бывший протодиакон и один из самых известных миссионеров Русской православной церкви Андрей Кураев в 2014 году резко осудил аннексию Крыма, а в 2022 году выступил против полномасштабного вторжения в Украину. Он — один из самых последовательных критиков политики предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла Гундяева, избрание которого когда-то сам поддерживал.
В 2020 году епархиальный суд в Москве лишил Кураева сана, обвинив в "систематической и многолетней клеветнической деятельности". Решение вступило в силу в апреле прошлого года, а через год он был восстановлен в сане решением константинопольского патриарха Варфоломея и принят в служение во Вселенском патриархате.
В июле он провел первую службу в Вильнюсе. Сам же с прошлого года живет в Праге, где прошло его детство, остались друзья и бывшие одноклассники: "50 лет назад я жил здесь. Так что жизненный круг замыкается".
- На ваш взгляд, как изменила позиции православной христианской веры затеянная Россией, при поддержке РПЦ, "священная война"?
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