Подозревая, что дочь депутата Олега Бурова Инну Бурову "протолкнули" на должность директора Рижской 13-й средней школы, руководство образовательного учреждения просит отложить назначение директора.

В обращении к Рижской думе и министру образования и науки Анде Чакше ("Новое Единство") заместители директора школы, а также исполняющая обязанности директора школы Маргарита Озола, которая сама претендовала на пост директора, призыют отложить назначение утвержденного комитетом претендента на должность директора Рижской 13-й средней школы до повторной оценки проведения и результатов конкурса. Они также призывают провести повторную оценку соответствия кандидатов критериям, установленным в правилах конкурса.

В своем заявлении представители школы также просят обеспечить надзор за процессом проведения конкурса, чтобы гарантировать соблюдение требований законов и нормативных актов, включая равное отношение ко всем претендентам. Они также призывают внести изменения в положение о конкурсе, чтобы факторы, учитываемые в третьем туре - опыт, мотивация работать в конкретной школе, рекомендации - были приняты во внимание во втором туре конкурса.

В то же время руководство школы требует дать оценку действиям председателя комитета по образованию, культуре и спорту думы Лаймы Гейкиной (Par!) в части привлечения депутатов и лидеров Par! к решению данного вопроса. В частности, сотрудники школы недоумевают, почему несколько представителей Par! пришли на встречу с ними, хотя депутат была приглашена на встречу в качестве главы комитета, а не как представитель партии.

Озола не располагает подробной информацией о причинах своей оценки, отмечают авторы письма. Она оспорила решение конкурсной комиссии не выдвигать ее кандидатуру на дальнейшее утверждение.

"Однако, учитывая процесс собеседования, в том числе заданные вопросы и ответы, а также информацию, озвученную кандидатом на должность директора средней школы Буровой, у претендентов есть достаточные основания подозревать, что Озола получила необоснованно низкий результат, в отличие от, возможно, благоприятных условий конкурса для Буровой", - говорится в письме руководства Рижской 13-й средней школы.

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