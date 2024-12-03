Ассоциации производителей мясного скота грозит штраф в размере до 5000 евро за разбросанный возле здания Министерства земледелия навоз.

Госполиция начала процесс об административном правонарушении в связи с нарушением общественного порядка и общепринятых норм поведения.

За такое нарушение на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере до 5000 евро.

Как сообщалось ранее, во вторник утром акцию протеста у здания Минземледелия провела Ассоциация производителей мясного скота. Животноводы недовольны новыми правилами, которые значительно увеличивают выплаты Продовольственной и ветеринарной службе (PVD) и вводят экспортную пошлину на крупный рогатый скот.

Как заявили в ассоциации, поправки к правилам Кабинета министров №681 "О порядке начисления и внесения платежей за действия Продовольственно-ветеринарной службы по государственному надзору и контролю и за платные услуги" предусматривают не только увеличение цен на услуги PVD в два раза, но и введение новых платежей.

Поправки были приняты без консультаций с отраслью и без учета их влияния на ее конкурентоспособность в Европе, сказал глава организации Раймонд Яковицкис.

По его словам, "понятно, что таким образом государство бессовестно решает вопрос увеличения бюджета PVD, увеличивая в несколько раз прейскурант этого учреждения за выдачу сертификата на экспортируемых животных, а также вводя новый платеж. Мы это не поддерживаем, поскольку логического обоснования этим изменениям нет!".

Также в проекте поправок предусмотрена новая позиция – применение пошлины на крупный рогатый скот с трехмесячного возраста. Раньше такой позиции не было. "Это недопустимо, так как значительно влияет на нашу конкурентоспособность во всей Европе! Ни Эстония, ни Литва не вводят дополнительные налоги на экспортируемых животных. Мясное животноводство в Латвии в основном основано на экспорте, а это означает, что введение налога в прямом смысле угрожает жизнеспособности отрасли!" - сказал Яковицкис.

Кроме того, информация о поправках появилась на Портале правовых актов лишь на короткие две недели в июле, в самую горячую пору для фермеров. "Сознательные действия или совпадение?" - интересуется Яковицкис.

Комментируя прошедшую акцию протеста, министр земледелия Армандс Краузе (СЗК) подчеркнул, что действия ассоциации показывают нежелание отрасли вникать в вопросы, а также желание агрессивно навязывать односторонние требования.

В министерстве отметили, что процесс сертификации экспортного скота оптимизирован и усовершенствован, однако фактические затраты по-прежнему превышают установленную до сих пор плату за услугу, о чем ассоциация знала уже несколько лет, но из-за сильного лобби промышленности предыдущие министры сельского хозяйства не сумели разрешить ситуацию.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !