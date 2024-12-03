В будущем в "лотерею" Службы государственной обороны (СГО) могут быть включены и молодые люди в возрастной группе 20-21 год, заявил на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции будущий командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс.

Закон об СГО предусматривает обязанность каждого гражданина Латвии - мужчины - служить в СГО в течение одного года после достижения 18-летнего возраста, а если потенциальный призывник продолжает получать основное или среднее образование - в течение одного года после окончания учебного заведения, но не позже 24-летнего возраста. В то же время установлено, что добровольно участвовать в СГО могут граждане Латвии - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет.

Депутаты парламентской комиссии поинтересовались, какие идеи есть у Пуданса, для реализации которых может понадобиться поддержка Сеймом изменений в законах. Пуданс ответил, что одним из предложений может стать пересмотр возрастного ценза для призыва в СГО.

После заседания Пуданс пояснил журналистам, что если будет нехватка молодых людей, необходимых для призыва, то он мог бы предложить увеличить возрастной ценз и включить в обязательный отбор молодых людей в возрасте 20 и 21 года.

В первую очередь необходимо сосредоточиться на молодых людях, добровольно вступающих в СГО, считает Пуданс. С другой стороны, если государство не сможет привлечь необходимое количество молодых людей, то можно будет предложить изменения. Эта проблема может возникнуть в ближайшие годы, когда НВС намерены привлечь на обязательную службу несколько тысяч молодых людей.

Пуданс также подтвердил, что тем добровольцам, которые не были приняты в СГО из-за несоотвествия требованиям к состоянию здоровья, будет предложено вступить в Земессардзе. В то же время НВС могли бы предложить на отдельные специальности брать призывников, на которых будут распространяться менее строгие требования к состоянию здоровья. Такие молодые люди могли бы работать в подразделениях киберзащиты, радиоэлектронной борьбы, безопасности или медицинских подразделениях, где интенсивность и нагрузка не так велики.

Пуданс выразил в комиссии мнение, что необходимо расширить категории граждан, принимаемых в Земессардзе. Например, сотрудникам муниципальной полиции сейчас запрещено становиться земессаргами, поэтому необходимо найти для них возможность овладеть военными навыками. В то же время в случае кризиса сотрудники муниципальной полиции были бы отделены и выполняли бы преимущественно свои полицейские функции.

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