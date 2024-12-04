Посольство США в Латвии запустило телеграм-канал на русском языке. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Публикации об этом появились как в латвийском сегменте платформы X, так и в социальной сети Facebook. Недоумение пользователей вызвал тот факт, что коммуникацию в канале посольство ведет на русском языке.

ASV vēstniecība (amerikāņi) joprojām nav sapratuši, ka krievu valoda Latvijā ir okupācijas un kolonizācijas nenovērstās sekas, nevis vietējā valoda, kā saziņas līdzeklis. Viņi acīmredzot nesaprot, ka mums krievu valoda ir nacionālais drauds nr.1, jo tā var “aprīt” latviešus. — DS Latvija 🇱🇻🇪🇺 (@DievaSuns) December 4, 2024

🇱🇻🇺🇸 Sabiedrība ir šokēta pēc tam, kad Baidena administrācijas kūrēta vēstniecība Latvijā itkā izveidojusi kontu, kurā Ukrainas kara laikā komunicē okupācijas laika valodā.



Pagaidām @USEmbassyRiga nav apstiprinājusi vai tas ir autentisks konts.



Latvijā veidot komunikāciju… pic.twitter.com/Wrrx8vPSBX — VPP 🇺🇦🇮🇱🇱🇻 (@MKpolitika) December 3, 2024

Telegram-канал был создан 29 октября и первая публикация в нем - видео с обращением посла США Кристофера Робинсона к жителям Латвии.

"Hello! Здравствуйте! Меня зовут Кристофер Робинсон, я посол США в Латвии. Хотя я здесь уже почти два года, каждое новое место и встреча продолжает меня удивлять. Я побывал в Валмиере, Лиепае, Резекне и Даугавпилсе. Каждый уголок вашей страны сияет уникальностью. Очень рад знакомиться с людьми с разным опытом. Впереди много интересного. Делитесь впечатлениями и оставайтесь на связи", — говорит Робинсон в видеоролике.

В канале также есть информация о различных мероприятиях, проводимых при поддержке посольства, поздравление госсекретаря США Энтони Блинкена с Днем независимости Латвии, информация об иммиграционных визах.

Пресс-аташе посольства США в Латвии Джули Меллин подтвердила порталу Delfi, что диппредставительство действительно ведет канал в Telegram на русском языке.

"Основным языком [канала] будет русский, но иногда мы также будем публиковать посты на латышском или английском", — отметила она.

Меллин пояснила, что таким образом посольство США хочет выстроить коммуникацию именно с русскоязычной частью общества в Латвии.

"Telegram стал одной из самых популярных платформ среди русскоязычных, в том числе в Латвии. Мы используем наш канал в Telegram, чтобы расширить охват этой группы жителей и служить надежным источником достоверной информации на русском языке о политике и деятельности США", - подчеркнула представитель посольства США.

Кристофер Робинсон был назначен послом США в Латвии 13 декабря 2022 года и приступил к исполнению обязанностей в феврале этого года. Ранее он занимал пост заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии, а в 2017-2018 годах Робинсон был советником-посланником по политическим вопросам в посольстве США в Москве. Кроме того, в интервью Delfi Робинсон упоминал, что одна из его первых командировок была в Беларусь. В Латвии он бывал и до назначения послом.



"Латвию мы посетили в 2001 году во время отпуска. Занимаясь вопросами России еще в Вашингтоне, я был здесь пару раз с официальными визитами, очень тесно сотрудничал с моими латвийскими коллегами, но быть здесь послом — совсем другое дело", — сказал Робинсон.



Он также был заместителем директора по делам России в Госдепартаменте США, политическим советником в миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, а также политическим советником в Манагуа, Никарагуа. Его назначения включают Ирак, Беларусь, и Канаду. Робинсон работал и в Бюро по делам Западного полушария и Бюро по делам Европы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !