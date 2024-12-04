Посольство США в Латвии запустило телеграм-канал на русском языке. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях.
Публикации об этом появились как в латвийском сегменте платформы X, так и в социальной сети Facebook. Недоумение пользователей вызвал тот факт, что коммуникацию в канале посольство ведет на русском языке.
Telegram-канал был создан 29 октября и первая публикация в нем - видео с обращением посла США Кристофера Робинсона к жителям Латвии.
"Hello! Здравствуйте! Меня зовут Кристофер Робинсон, я посол США в Латвии. Хотя я здесь уже почти два года, каждое новое место и встреча продолжает меня удивлять. Я побывал в Валмиере, Лиепае, Резекне и Даугавпилсе. Каждый уголок вашей страны сияет уникальностью. Очень рад знакомиться с людьми с разным опытом. Впереди много интересного. Делитесь впечатлениями и оставайтесь на связи", — говорит Робинсон в видеоролике.
В канале также есть информация о различных мероприятиях, проводимых при поддержке посольства, поздравление госсекретаря США Энтони Блинкена с Днем независимости Латвии, информация об иммиграционных визах.
Пресс-аташе посольства США в Латвии Джули Меллин подтвердила порталу Delfi, что диппредставительство действительно ведет канал в Telegram на русском языке.
"Основным языком [канала] будет русский, но иногда мы также будем публиковать посты на латышском или английском", — отметила она.
Меллин пояснила, что таким образом посольство США хочет выстроить коммуникацию именно с русскоязычной частью общества в Латвии.
"Telegram стал одной из самых популярных платформ среди русскоязычных, в том числе в Латвии. Мы используем наш канал в Telegram, чтобы расширить охват этой группы жителей и служить надежным источником достоверной информации на русском языке о политике и деятельности США", - подчеркнула представитель посольства США.
Кристофер Робинсон был назначен послом США в Латвии 13 декабря 2022 года и приступил к исполнению обязанностей в феврале этого года. Ранее он занимал пост заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии, а в 2017-2018 годах Робинсон был советником-посланником по политическим вопросам в посольстве США в Москве. Кроме того, в интервью Delfi Робинсон упоминал, что одна из его первых командировок была в Беларусь. В Латвии он бывал и до назначения послом.
"Латвию мы посетили в 2001 году во время отпуска. Занимаясь вопросами России еще в Вашингтоне, я был здесь пару раз с официальными визитами, очень тесно сотрудничал с моими латвийскими коллегами, но быть здесь послом — совсем другое дело", — сказал Робинсон.
Он также был заместителем директора по делам России в Госдепартаменте США, политическим советником в миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, а также политическим советником в Манагуа, Никарагуа. Его назначения включают Ирак, Беларусь, и Канаду. Робинсон работал и в Бюро по делам Западного полушария и Бюро по делам Европы.