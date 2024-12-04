После того как аукцион на аренду помещения для услуг общественного питания в здании Сейма завершился безрезультатно, депутаты уже почти месяц могут утолить свой голод в киоске самообслуживания. Портал Delfi побывал в Сейме, чтобы посмотреть, что может предложить киоск в день, когда депутаты рассматривают самый важный документ - государственный бюджет.

Ранее столовая парламента была закрыта на неопределенный срок, поскольку предыдущий арендатор не продлил договор аренды, а нового поставщика услуг пока не нашлось. Поэтому для депутатов Сейма и других посетителей теперь работает киоск самообслуживания.

Киоск, который находится в здании Сейма уже почти месяц, уже привлек внимание общественности. Содержание киоска ранее подверглось резкой критике со стороны Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций (LOSP). Организация критиковала преобладание в киоске импортных продуктов.

"Стыдно смотреть, что в Сейме, месте, где принимаются государственно ответственные решения, продаются йогурт из Литвы, морковь из Португалии, мороженое из Франции, куриные сосиски из Польши и т. д. Сейм - это учреждение, которое должно подавать пример, что первым выбором всегда была и будет продукция наших собственных фермеров, переработчиков и предпринимателей", - заявил председатель правления LOSP Гунтис Гутманис.

Портал Delfi выяснил, что предлагает киоск в день рассмотрения государственного бюджета.

В киоске продаются кофе и кофейные напитки, лимонады (например, Coca-Cola), энергетические и спортивные напитки. В киоске также продаются различные лакомства: мороженое Druva, вафли Selga, сладости Skrīveri и популярные шоколадные батончики, например, Snickers.

В киоске также продаются яблоки, бутерброды, колбаски, йогурты, а также сытные готовые блюда, такие как солянка и плов.

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