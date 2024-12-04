Мэр столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") поручил исполнительному директору города Янису Ланге провести проверку соответствия процедуры конкурса на должность директора Рижской 13-й средней школы нормативным актам. Повод - подозрения, что на эту должность продвигают Инну Бурову - дочь депутата Сейма и кандидата в мэры столицы от Союза "зеленых" и крестьян/"Честь служить Риге" на предстоящих в июне Олега Бурова.

К такой проверке Рижскую думу призвала команда руководства школы, выразив подозрения о возможном лоббировании назначения Инны Буровой на должность директора школы.

В ходе проверки будет также оцениваться, была ли обеспечена равная возможность для всех кандидатов на конкурс.

Учитывая также неоднозначную информацию, поступившую в публичное пространство, о численности учеников, результатах централизованных экзаменов и других показателях деятельности школы, мэр поручил провести дополнительную оценку работы средней школы за последние три года, включая предоставление оценок, полученных от внешних экспертов.

Кроме того, мэр призвал председателя Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Лайму Гейкину ("Par!") не выносить вопрос на рассмотрение заседания комитета до получения результатов проверки.

Самоуправление обещает отдельно сообщить о результатах оценки.

В свою очередь, Олег Буров обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой начать внутреннюю проверку, чтобы оценить заявления, сделанные в публичном пространстве в последние дни, и дать свою оценку. "Для меня неприемлемы эти истории, поэтому я обращаюсь в KNAB", — заявил агентству LETA политик.

Он пояснил, что обратился в KNAB, чтобы бюро оценило, действительно ли существует конфликт интересов, связанный с его деятельностью как политика, о чем говорится в публичном пространстве. "Меня обвиняют в конфликте интересов, что я оказываю влияние на комиссию конкурса, что я категорически отрицаю", — пояснил депутат Сейма.

По его мнению, происходящее связано с муниципальными выборами, которые состоятся в июне 2025 года, однако он не стал комментировать, в чьих политических интересах это может быть.

Напомним, что на пост директора школы претендовали Инна Бурова и исполняющая обязанности директора Маргарита Озола, которая оспорила решение конкурсной комиссии не продвигать ее кандидатуру для дальнейшего утверждения.

Председатель комитета образования Рижской думы Лайма Гейкина рассказала, что единственный оставшийся претендент получил единогласную поддержку.

Но после того, как коллектив школы стал задавать вопросы, конкурс был приостановлен.

В данный момент Инна Бурова является заместителем директора Рижской Классической гимназии. Ее директор — Роман Алиев — член партии "Честь служить Риге", которую возглавляет Олег Буров.

Сам Буров категорически отрицает, что пытался продвигать карьеру дочери. Инна Бурова же говорит, что смогла стать замдиректора в 26 лет, поскольку с восемнадцатилетнего возраста, во время учебы на педагога, работала учителем английского в Рижской Украинской средней школе и частных учебных заведениях. Она получила степень магистра по управлению образованием, но продолжает учиться.

Рижская 13-я средняя школа — это школа для нацменьшинств, которая переходит на обучение на латышском. В школе говорят, что при бывшем директоре Ливете Спруде-Калме переход на латышский начался даже раньше, чем в других учреждениях. Когда директор тяжело заболела, исполнять ее обязанности взялась Озола, которая продолжила прежний курс.

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