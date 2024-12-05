В четверг, 5 декабря, депутаты Сейма все же созвали внеочередное заседание во время рассмотрения бюджета и приняли заявление о поддержке попыток и ценностей евроинтеграции общества Грузии. За заявление проголосовали 82 депутата, против проголосовали десять парламентариев от партии "Стабильность!".

Этот проект решения планировалось обсудить в Сейме в четверг утром, но, чтобы ускорить работу над бюджетом следующего года, Сейм объявил перерыв и решил обсудить вопрос в четверг вечером, после 21.00.

На внеочередное заседание Сейма поступили три просьбы от оппозиции объявить перерыв, чтобы рассмотреть проект решения о поддержке попыток и ценностей евроинтеграции общества Грузии.

Оппозиционные "Объединенный список" и Национальное объединение настаивали на том, что заявление должно быть принято немедленно, тем самым откладывая рассмотрение бюджета на следующий год.

Депутат Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) заявила, что не понимает, почему коалиция делает все возможное, чтобы не говорить о ситуации в Грузии. "Сейчас в Грузии очень тяжелая ситуация", - подчеркнула она и отметила, что сейчас "время баррикад Грузии".

Она подчеркнула, что нельзя тормозить с поддержкой, поскольку именно сейчас в Грузии подавляют протест жителей, участников демонстраций, задерживают не только простых людей, но и парламентариев. "Речь идет именно о признаках пыток", - сказала Мурниеце.

Депутат от партии "Прогрессивные" Атис Швинка подчеркнул, что этот вопрос будет рассматриваться после 21.00, когда закончится внеочередное заседание Сейма. Он выразил недоумение, почему Национальное объединение хочет таким образом тормозить работу над бюджетом следующего года.

Депутат от "Нового Единства" Эдмундс Юревицс отметил, что это заявление будет принято, но после 21.00, когда закончится внеочередное заседание парламента.

"Мы гарантируем, что это очередное заседание будет созвано", - подчеркнул Юревицс.

В свою очередь, оппозиционный "Объединенный список" в своем заявлении для СМИ отметил, что происходящее в Грузии - это насильственное уничтожение демократии и жестокое втягивание страны в зону влияния России. Насилие, применение силы, репрессии против оппозиционных политиков усиливаются с каждым часом.

"Демократия Грузии, ее народ именно сейчас нуждаются в любой поддержке, в том числе и со стороны Латвии. Сегодня, а не через неделю. Мешкание и уклонение коалиции во главе с "Единством" от поддержки грузинской демократии является тревожным признаком малодушия и трусости и посылает опасный международный сигнал о нашей последовательности и ценностях", - говорится в заявлении партии.

В связи с этим "Объединенный список" призвал созвать внеочередное заседание парламента, "чтобы немедленно выразить четкую и твердую поддержку грузинской демократии в этот критический для государства и народа Грузии момент".

В результате во время рассмотрения бюджета было созвано еще одно внеочередное заседание, на котором большинство парламентариев поддержали евроинтеграцию Грузии.

В своем заявлении о поддержке евроинтеграционных попыток и ценностей общества Грузии Сейм отметил, что защищает право гражданского общества на свободное и демократическое выражение и подчеркивает, что свобода мирных собраний, слова и объединения являются фундаментальными правами, на которых основано демократическое общество, и осуждает нежелание властей Грузии обеспечить прозрачное и справедливое расследование нарушений на выборах.

В заявлении также говорится, что Сейм осуждает применение силы против жителей, поддерживаемое правящими властями Грузии, что подрывает доверие общества к государственным институтам. Сейм Латвии призывает прекратить насилие против мирных протестующих, освободить задержанных демонстрантов, привлечь к ответственности виновных должностных лиц и разрешить все противоречия мирным путем.

В заявлении парламента говорится, что он поддерживает санкции против грузинских должностных лиц и политиков, ответственных за насилие против демонстрантов.

Кроме того, в заявлении политики поддерживают выбор грузинского народа в пользу евроатлантической интеграции и подтверждают, что двери Евросоюза остаются открытыми для Грузии. Возвращение Грузии на путь евроинтеграции зависит от действий грузинских властей и уважения к ценностям Евросоюза.

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