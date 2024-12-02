Латвия предпримет ограничительные меры в отношении представителей правящей в Грузии партии "Грузинская мечта". Решение уже принято, однако неизвестно, будет ли Министерство иностранных дел (МИД) Латвии делать список публично доступным. Об этом после встречи министров иностранных дел стран Балтии и Канады в Риге сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Браже подчеркнула, что страны Балтии провели активные консультации, чтобы оценить ситуацию и решить, какие шаги следует предпринять в ответ на события в Грузии на уровне Европейского союза (ЕС).

Она отметила, что будущее Грузии и ее народа, за которое сейчас борются грузины, связано с членством в блоке. Браже подчеркнула, что людям должны быть гарантированы права человека, такие как право на свободу собраний и свободу слова.

"Мы хотели бы призвать грузинское правительство не идти против своих граждан и продолжить процесс интеграции в ЕС до 2028 года, несмотря на то, что выбранное направление отличается. ЕС продолжает оставлять открытой возможность присоединения Грузии", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Браже сообщила журналистам, что с конца прошлой недели среди министров, служб и дипломатов ведутся детальные обсуждения того, как действовать дальше. Она выделила два аспекта. Один из них касается внутренних процессов Грузии, которые являются решениями грузинского народа, правительства, а другой - интеграции в ЕС, которую Латвия поддерживала и продолжает поддерживать, и того, как грузинский народ выражает свой протест против решений правящей партии Грузии, которая отказалась продолжать переговоры с блоком о вступлении в ЕС и использует дезинформацию против ЕС.

"Это привело к массовым протестам, что является фундаментальным правом жителей Грузии, как и в Латвии или других странах. Подавление протестов совершенно неприемлемо", - заявила министр иностранных дел Латвии.

Она отметила, что иногда Латвия публикует списки нежелательных для нее людей, а иногда нет - это "наше суверенное решение". Министр иностранных дел Латвии сказала, что еще предстоит решить, обнародовать список или нет, но политически ясное решение о составлении такого списка уже принято.

Браже уже упоминала планируемые ограничительные меры для грузинских политиков в связи с подавлением протестов. В интервью Латвийскому телевидению она заявила, что нарушение фундаментальных прав человека не может оставаться без последствий.

"Поэтому в последние дни министры иностранных дел стран Балтии решили предпринять реальные действия и ввести ограничительные меры на въезд тех, кто подавляет протесты в Грузии. Право на самовыражение, право на объединение, право на мирный протест - это фундаментальные права человека, и подавление этих протестов - сотни людей арестованы, избиты и так далее - не может оставаться без последствий. Как и во многих других случаях, мы будем применять определенные ограничительные меры, чтобы ограничить въезд виновных в наши страны", - сказала Браже.

Ранее сообщалось, что Литва запретила въезд на свою территорию председателю правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", миллиардеру и бывшему премьер-министру страны Бидзине Иванишвиле.

По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, въезд запрещен лицам, ответственным за нарушение прав человека в Грузии. Помимо Иванишвили, в черный список попали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и другие высокопоставленные сотрудники ведомства.

Аналогичные меры сегодня также принял министр иностранных дел Эстонии Магнус Цахкна.

С конца прошлой недели в Тбилиси и других грузинских городах проходят акции протеста против решения правительства отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют водометы и слезоточивый газ.

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