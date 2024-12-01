1 декабря грузинская оппозиция четвертый день протестовала против решения властей заморозить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. В этот раз полиция заранее перекрыла одну из главных улиц Тбилиси — проспект Руставели, но это не помешало людям собраться. Акции протеста идут и в Батуми. Полиция за три предыдущих дня задержала более 200 человек, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что не допустит "украинизации Грузии".

1 декабря полиция заранее перекрыла проспект Руставели, где, в частности, расположено здание Парламента. Но это не помешало нескольким тысячам человек вновь подойти к нему. В руках они держали телефоны с включенными фонариками.

А также, как и накануне, били по металлическим ограждениям вокруг здания парламента. Как и в предыдущие дни полиция пригнала сюда водомет.

Скопления сотен людей были и в других местах центра Тбилиси. В итоге они собрались на проспекте Руставели и на еще одной из главных улиц — Костава, здесь неподалеку расположена редакция главного национального вещателя, телеканала ОВГ. Оппозиция требует, чтоб ее пустили в эфир.

Сегодняшнее противостояние полиции и демонстрантов у парламента Грузии отмечено обильным применением водометов, говорят корреспонденты Би-би-си. Таким образом полиция пытается отогнать протестующих от закрытых сталью ворот парламента и создать буфер между оцеплением спецназа и народом на боковых улицах у парламента.

Из-за этого людей в непосредственной близости — у ступеней парламента — меньше, чем вчера, но как только водометы умолкают, протестующие — многие из них промокшие до нитки — подходят ближе, некоторые пытаются забраться на бортик на цоколе здания.

Несколько тысяч людей вышли на улицы и в Батуми, где накануне тоже была акция оппозиции и задержания. Люди прошли шествием к зданию городского суда, протестуя против арестов.

Митинги оппозиционеров проходят также в Поти, Рустави, Телави и Кутаиси — то есть, во всех главных городах страны.

Издание NewsGeorgia сообщило, что в президентской резиденции (президент Саломе Зурабишвили на стороне протестующих) сейчас идут консультации представителей оппозиции по координации дальнейших действий.

Напомним, что премьер-министр и член правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия откажется от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года и заморозит все совместные программы с ЕС. Это моментально вызвало протесты, учитывая, что по разным опросам, 70-80% жителей страны хотели бы ее вступления в ЕС.

Акции протеста продолжаются четыре дня подряд, самая многочисленная, с участием десятков тысяч людей, прошла 30 ноября. Она затянулась до поздней ночи, в ходе которой протестующие запускали фейерверки, а полиция в ответ использовала дубинки и водометы.

Власти заняли жесткую позицию по отношению к протестующим. Премьер Кобахидзе сказал, что не допустит "украинизации Грузии" — то есть Майдана, который в 2003-2004-м и 2013-2014-м дважды приводил к смене власти в Украине.

У этой акции появились и первые значимые политические последствия. Заканчивающая в декабре свой срок президент Саломе Зурабишвили заявила 30 ноября, что не считает парламент легитимным (следующего президента он должен выбрать в декабре) и поэтому продолжит работать на своем посту. В "Грузинской мечте" заявили, что новые выборы пройдут в срок.

А 1 декабря агентство AFP процитировало новую главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Та не исключила, что Евросоюз введет против Грузии санкции из-за жестких разгонов протестов.

Вечером 1 декабря Саломе Зурабишвили выступила с телеобращением, где сказала, что акции протеста не просто соответствуют Конституции страны, но и защищают ее.

Автор фото,Reuters

Если расчет властей был на демонстрацию силы, то он не сработал

Рассказывает корреспондентка Русской службы Би-би-си в Грузии Нина Ахметели:

В Грузии бушуют протесты. Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Кутаиси, Гори — география акций протестов расширяется, как и ее масштабы. Главные символы этих протестов — флаги Грузии и Евросоюза. Именно акции в поддержку прозападного курса Грузии и против лояльной политики властей в отношении России в последние годы собирали больше всего протестующих. Но в этот раз грузинские власти столкнулись с еще более серьезным вызовом.

Сотрудники государственных учреждений, в том числе и ключевых министерств, выражают приверженность 78-й статье Конституции Грузии об интеграции в европейские и евроатлантические структуры и выражают несогласие с решением властей не ставить вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Одними из первых отреагировали на заявление дипломаты.

"На протяжении многих лет грузинская дипломатия прилагала все усилия для присоединения к европейским и евроатлантическим структурам Грузии, что является волей и историческим выбором грузинского народа. Сегодняшнее (28 ноября) заявление о выходе Грузии из повестки переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года не соответствует стратегическим интересам страны", — говорится в совместном заявлении, которое уже подписали более 200 сотрудников Министерства иностранных дел.

За решением властей последовали отставки грузинских послов в Болгарии, Нидерландах, Литве, США и уход с должности исполняющего обязанности посла в Италии.

Заявления о приверженности европейскому и евроатлантическому курсу Грузии и 78-й статье Конституции в ответ на решение властей сделали сотрудники и других госучреждений и ведомств, в том числе Минобороны, Минобразования, тбилисской мэрии, Национального банка Грузии. Заявления делают и некоторые учебные заведения и частные компании.

Между тем эпицентром протеста остается площадь у парламента. Сюда каждый вечер стекаются протестующие, выступающие за европейское будущее Грузии, и эти акции уже не напоминают прежние красочные протесты, которые сопровождались музыкальным оформлением и перфомансами демонстрантов.

Здесь теперь не песни и речи выступающих как во время прежних протестов, а ритмичный грохот от ударов по металлическому забору, установленному у Парламента.

К ночи проспект Руставели оказывается в дыме от слезоточивого газа, который применяет полиция для разгона митингующих, и петард, которые они запускают в направлении спецназа. Жестокие задержания и избиения демонстрантов спецназом в первые две ночи протестов увеличили число протестующих в разы. На третью ночь силовики действовали корректнее, но пока признаков того, что это ослабит вспыхнувшую в Грузии волну протеста нет.

Будущее развитие событий пока остается туманным. Оппоненты властей часто обвиняли "Грузинскую мечту" в авторитарном правлении и подражании режимам в России и Беларуси.

Но, если расчет властей и был на демонстрацию силы, то он не сработал, создав беспрецедентные угрозы побившей рекорд по длительности правления "Грузинской мечте".

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