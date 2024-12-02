В понедельник, 2 декабря, посол Грузии в Латвии Ираклий Курашвили был вызван в Министерство иностранных дел (МИД). МИД осудил насилие в отношении мирных протестующих и вручил послу ноту протеста.

МИД подчеркивает, что с серьезной обеспокоенностью следит за событиями в Грузии, где в последние дни местные правоохранительные учреждения применяли насилие против грузинской общественности, осуществляющей свое право на мирные собрания и протесты в ответ на решение правительства Грузии приостановить процесс интеграции в Европейский союз (ЕС).

МИД отмечает, что подобные действия правоохранительных учреждений нарушают международные стандарты в области прав человека и являются неприемлемыми.

Латвия подчеркивает, что такие действия противоречат международным обязательствам Грузии, в том числе по укреплению демократии и верховенства закона в стране. МИД Латвии призывает ответственные государственные структуры Грузии немедленно прекратить насилие, обеспечить безопасность и защиту мирных демонстрантов, а также привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушениях.

Латвия выражает солидарность с народом Грузии и его поддержкой интеграции страны в ЕС, в том числе с теми государственными должностными лицами, которые осудили заявление Ираклия Кобахидзе о решении не начинать переговоры о вступлении Грузии в ЕС до конца 2028 года и отказаться от финансирования ЕС. Этот шаг рассматривается как изменение политики против интеграции в ЕС, что противоречит конституции Грузии и ожиданиям большинства населения страны относительно вступления в ЕС.

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