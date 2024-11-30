На фоне массовых протестов против решения правительства Грузии отложить переговоры с ЕС до 2028 года президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена уходить в отставку до появления легитимного парламента. Демонстрации в центре Тбилиси продолжаются третий день, несмотря на то, что в четверг и пятницу полиция силой разогнала людей.

По оценкам наших корреспондентов, центральный проспект Руставели и площадь перед парламентом заполнены демонстрантами, их численность составляет несколько десятков тысяч человек.

При этом участников демонстраций становится больше с каждым днем, поскольку таким образом люди реагируют на насилие со стороны полиции, передает из Тбилиси Нина Ахметели.

Тем временем в субботу грузинское правительство поблагодарило сотрудников правоохранительных органов за их действия и обвинило "радикалов и их зарубежных хозяев" в попытках устроить беспорядки в стране и "украинизировать Грузию".

Зурабишвили: "Я останусь с вами"

В субботу вечером Зурабишвили выступила с телеобращением, в котором сказала, что поскольку в стране нет легитимного парламента, она не сможет передать полномочия новому президенту, которого должны избрать депутаты.

Так же как представители оппозиции, Зурабишвили не признает результатов состоявшихся в октябре парламентских выборов, на которых, по официальным данным победила партия "Грузинская мечта".

Оппозиционные партии бойкотируют новый парламент и обвиняют правительство в массовых фальсификациях. Власти же настаивают, что голосование проходило с соблюдением всех демократических процедур.

"Легитимного парламента нет, а, соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, никакой инаугурации не может быть. И мой мандат продолжается, пока не будет сформирован легитимно избранный парламент. Но я с вами, останусь с вами", — заявила Зурабишвили.

Грузия — парламентская республика, в которой президент имеет номинальные полномочия.

Зурабишвили победила на всенародных президентских выборах 2018 года, но в соответствии с изменениями, внесенными в грузинскую Конституцию, они должны стать последними прямыми выборами главы государства.

В декабре этого года нового президента должна избрать коллегия выборщиков из 300 человек, наполовину состоящая из депутатов парламента, а на половину — из представителей регионов.

Зурабишвили также поддержала массовые выступления против решения отложить переговоры с ЕС, в четверг она присоединилась к демонстрантам в центре Тбилиси.

Что происходит в субботу

30 ноября были запланированы сразу три акции протеста.

Первая из них, с участием сотен людей, состоялась у здания главного в стране телеканала ОВГ (Общественного вещателя Грузии). Здесь обошлось без происшествий: к собравшимся вышли гендиректор канала Тинатин Бердзенишвили и глава попечительского совета Васил Маглаперидзе. Они предложили активистам выйти в прямой эфир вечером в субботу.

Две другие акции проходят этим вечером у здания парламента на площади Руставели и у правительства.

Как передает наш корреспондент на месте событий Нина Ахметели, ситуация в центре Тбилиси во многом напоминает начало акции, состоявшейся накануне. Движение на центральном проспекте столицы перекрыто. Подсветка самого здания парламента отключена. На одной из боковых улиц мобилизована полиция. Кордон полиции также стоит у здания сзади.

Во время демонстрации слышны свистки и вувузелы, а также грохот от ударов по металлическим щитам, которыми заблокирован вход в парламент. Площадь перед зданием уже заполнена, многие из пришедших накинули на плечи флаги Грузии и ЕС, сообщает наш журналист Олег Болдырев.

Некоторые участники акции запускают фейерверки.

Как и в предыдущие дни полиция заблокировала здания правительства и парламента. О задержаниях на этот момент не сообщалось.

По словам наших корреспондентов, появилась также первая баррикада, сооруженная из металлического забора около парламента.

Протесты в Тбилиси спонтанно начались в четверг, вскоре после того, как недавно переназначенный премьер министр Грузии Ираклий Кобахидзе (выборы здесь прошли в октябре) заявил, что страна замораживает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года — и на этот же срок замораживает все совместные программы с ЕС.

Вместе с тем, за вступление Грузии в ЕС выступают около 70-80% ее жителей.

При разгоне демонстрации в четверг и пятницу полиция применяла спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ, были задержаны более ста человек.

Кобахидзе благодарит силовиков за разгон

В субботу премьер-министр Кобахидзе полностью поддержал силовиков.

"Я хочу поблагодарить министра внутренних дел [Вахтанга Гомелаури] и каждого полицейского за то, что они вчера предотвратили нападение на конституционный строй страны и встали на стражу суверенитета и независимости Грузии", — сказал он.

Оппозиционеры говорят, что действия некоторых сотрудников полиции в пятницу отличались особенной жестокостью. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как один из полицейских бьет ногой по голове лежащего на мостовой человека.

Однако Кобахидзе заявил, что оппозиция при поддержке других государств "пытается выдумать поводы для попыток устроить беспорядки в стране и украинизировать Грузию".

"Они еще не осознали, что в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством, с сильными институтами и, что самое главное, опытным и мудрым народом, стойкость которого никто не поколеблет. В Грузии сценарий "майдана" не пройдет", — сказал при этом глава правительства Грузии.

Грузинский "Первый канал" также распространил заявление Службы государственной безопасности страны. Там говорится, что "определенные группы людей пытаются организовать провокации, которые направлены на развитие деструктивных и насильственных сценариев".

Служба намерена расследовать это в рамках дела о насильственном свержении власти. Подозреваемых и обвиняемых в нем пока нет.

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