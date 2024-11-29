Грузия сворачивает с еврокурса: что это значит

Что случилось?

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября сообщил, что власти страны до конца 2028 года не будут вести переговоры о вступлении в Евросоюз и любых европейских грантов. Ранее в тот же день Европарламент заявил, что не признает результаты выборов в Грузии, в ходе которых победила правящая партия "Грузинская мечта".

Евродепутаты призвали провести в Грузии новые выборы. По мнению наблюдателей из ОБСЕ , выборы в Грузии были омрачены неравными условиями, давлением и напряженностью, хотя избирателям был предложен широкий выбор. А неделей ранее Брюссель аннулировал финансовую помощь в размере более 120 миллионов евро, предназначенную для правительства Грузии.

В знак протеста против отказа от евроинтеграции вчера вечером в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек. Произошло несколько стычек с полицией, пять десятков демонстрантов были задержаны. К протестующим присоединилась завершающая свою каденцию президент страны Саломе Зурабишвили.

Евросоюз и США также активно критикуют принятые в Грузии законы об "иноагентах" и о запрете "пропаганды ЛГБТ", подозрительно похожие на российские аналоги.

Почему это важно?

Произошедшее в Грузии в очередной раз ставит под сомнение способность Евросоюза выступать в качестве политической альтернативы, гаранта безопасности и стабильности на постсоветском пространстве. Месяцем ранее референдум в Молдове – страна имеет такой же статус кандидата, как Грузия – показал, что только половина жителей поддерживает вступление в ЕС.

Вторжение России в Украину в 2022 году, казалось, придало новый импульс интеграции в европейский блок стран на его восточном фланге. Однако реальность оказалась сложнее. И даже ускорение процедуры евроинтеграции для Киева не означает скорого "хэппи-энда": разбитая войной экономика страны и низкие темпы реформ в судебной и правовой системе (это одно из обязательных условий Брюсселя) являются серьезным барьером для вхождения в европейскую семью.

Не нужно забывать и других претендентов – Сербию, Черногорию, Северную Македонию, Албанию, Турцию. С каждым из этих государств переговоры застряли на разных этапах. ЕС откровенно не торопится с новой волной расширения, означающей дополнительные расходы на поддержку экономик новобранцев, очередной приток новых работников, недовольство профсоюзов, давление на системы соцобеспечения и т.д.

Считается, что больше всего шансов на попадание в ЕС имеет Черногория в связи с ее маленькими размерами и довольно развитой экономикой, базирующейся на туризме. Но и ей ничего не гарантировано. На Западных Балканах, кстати, влияние России также мешает кандидатам. Сербия, например, последовательно отказывается вводить какие-либо санкции против России и хочет сохранить теплые отношения с Кремлем.

Что будет дальше?

Евросоюзу придется признать, что процесс евроинтеграции бывших стран СССР застопорился (к слову, многие в Брюсселе вздохнут с облегчением). Однако это не отменяет обязанности помогать тем политическим силам, организациям и людям, которые при новых обстоятельствах могут пострадать.

В первую очередь, это те, кто по новому грузинскому законодательству могут быть признаны "иноагентами" и кого в перспективе могут начать выдавливать из страны в сторону Европы, включая Латвию. Представителям грузинской общины ЛГБТК+ также может потребоваться помощь Запада.

В Брюсселе пока не говорят о возможности применения в отношении Грузии экономических санкций или эмбарго, однако ситуация может резко осложниться. Это происходит на фоне довольно динамично развивающихся экономических отношений между Грузией и Россией и Грузией и Турцией. Для европейцев также возникнут дополнительные риски при посещении Грузии, если отношения между Тбилиси и Брюсселем будут деградировать и далее.

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