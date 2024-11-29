В ночь на субботу, 7 декабря, будет закрыт мост через железную дорогу на улице Алтонавас, сообщает Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

Срок закрытия был изменен, чтобы не причинять неудобств жителям в середине рабочей недели. Также был учтен актуальный прогноз погоды.

В муниципалитете подчеркнули, что мост останется открытым для движения пешеходов и велосипедистов.

Учитывая, что большинство улиц в районе моста на улице Алтонавас - жилые, объездные пути создаваться не будут. Жителей Марупе, которым нужно ежедневно добираться до Риги, самоуправление призывает использовать магистральные улицы, например, Карля Улманя гатве, Виенибас гатве, улицу Лиела и улицу Упесгривас, а не маленькие улочки в микрорайоне Биерини.

В самоуправлении подчеркнули, что в этом году на Карля Улманя гатве завершились масштабные строительные работы, создано новое соединение между Ригой и Марупе, а также улучшено существуюшее. Реконструировано соединение улицы Лиела с Карля Улманя гатве, а соединение с улицей Упесгривас было перепроектировано и улучшено. Улицы Ояра Вациеша и Лиепаяс также соединены с Карля Улманя гатве.

"Закрытие моста не является выбором Рижской думы - во время регулярного технического осмотра эксперты признали, что движение автомобилей по мосту больше не допустимо, поэтому движение должно быть закрыто. Следует напомнить, что во время строительства Rail Baltica этот мост планировалось снести, поэтому Рижская дума постоянно мониторила его техническое состояние, содержала мост, но не делала никаких капитальных вложений. Планы Rail Baltica по-прежнему неясны, но Рижская дума обязана действовать, и, поскольку мост не подлежит ремонту, он будет снесен, а вместо него построят новый", - отметил мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Как сообщалось ранее, по результатам технического осмотра моста на улице Алтонавас было принято решение о его реконструкции. В ближайшее время департамент Рижской думы начнет работу по подготовке документации для закупки "Реконструкция моста на улице Алтонавас", после чего будет объявлен конкурс и начнется реализация проекта.

Согласно последнему заключению о техническом состоянии моста, степень повреждения свода путепровода увеличилась. Гидроизоляция проезжей части сильно повреждена, бетон вокруг трещин сыпется от влаги и мороза. В середине свода и на консолях тротуара также есть свежие сколы бетона. Сколы бетона также вызваны нагрузкой от транспортных средств. Обломки моста также представляют опасность для движения поездов, поскольку падают на железнодорожные пути.

В предыдущем заключении о техническом состоянии моста муниципалитет уже получил рекомендации снести существующее сооружение и построить новый путепровод.

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