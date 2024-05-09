На этой неделе Департамент внешнего пространства и мобильности получил заключение специальной инспекции о техническом состоянии путепровода через железную дорогу на улице Алтонавас. Было решено, что на путепроводе сохранят существующую организацию движения, сообщает Рижское самоуправление.

При существующих условиях путепровод можно продолжать эксплуатировать еще два года, регулярно проводя проверку его технического состояния.

В заключении делается вывод, что повреждения были обнаружены у свода путепровода.

Эксперты отметили, что путепровод можно эксплуатировать с нагрузкой пешеходов и велосипедистов, также разрешено двустороннее движение автотранспорта с ограничением по массе до пяти тонн. Общественный транспорт продолжат пускать по другим маршрутам.

Как сообщалось, мост на улице Алтонавас был построен в 1910 году и отслужил свой срок. Объект расположен на планируемом маршруте трассы Rail Baltica, при строительстве которой устаревший путепровод планировалось снести и заменить тоннелем. Однако, из-за проблем с финансированием строительства Rail Baltica муниципалитет в настоящее время не располагает информацией о возможной реализации проекта.

В начале весны мост был признан аварийным и закрыт для движения. После тщательной проверки движение для автомобилей массой до пяти тонн было восстановлено. Однако грузовым автомобилям запрещено пользоваться мостом, а автобусы нескольких маршрутов по-прежнему объезжают мост, пересекая железную дорогу по переезду на улице Лиепаяс, который находится рядом с Рижской клинической университетской больницей Страдыня.

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