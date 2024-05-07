Рига может ограничить движение по мосту на улице Алтонавас в Торнякалнсе, заявил в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) мэр Риги Вилнис Кирсис .

Он пояснил, что мост связан с проектом Rail Baltica, изначально планировалось снести путепровод, поэтому самоуправление не думало о его капитальном ремонте. Однако теперь планы изменились, и муниципалитет обратился в Министерство сообщения с просьбой дать четкий ответ о дальнейшей судьбе моста - будет ли он снесен или сохранен.

Ответа пока нет, но из-за технического состояния может быть введено ограничения на движение по мосту, предупредил мэр.

Тем временем самоуправление завершило проектирование Вантового и Земитанского мостов, поэтому в ближайшее время будут объявлены тендеры, по результатам которых будут определены подрядчики.

Кирсис пояснил, что подобные конкурсы обычно отличаются агрессивной конкуренцией, компании пытаются получить право на строительство, поэтому сами работы могут начаться только в начале следующего года.

Как сообщалось, мост на улице Алтонавас был построен в 1910 году и отслужил свой срок. Объект расположен на планируемом маршруте трассы Rail Baltica, при строительстве которой устаревший путепровод планировалось снести и заменить тоннелем.

Но из-за проблем с финансированием строительства Rail Baltica муниципалитет в настоящее время не располагает информацией о возможной реализации проекта.

В начале весны мост был признан аварийным и закрыт для движения. После тщательной проверки движение для автомобилей массой до пяти тонн было восстановлено. Однако грузовым автомобилям запрещено пользоваться мостом, а автобусы нескольких маршрутов по-прежнему объезжают мост, пересекая железную дорогу по переезду на улице Лиепаяс, который находится рядом с Рижской клинической университетской больницей Страдыня.

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