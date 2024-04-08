У Рижского самоуправления нет ясности относительно перспектив моста через железную дорогу на улице Алтонавас, прозвучало сегодня на заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта.

Вопрос в повестку дня попросил включить оппозиционный депутат Вадим Фальков ("Согласие"). Он хотел услышать отчет департамента о состоянии дел и спросил, разработаны ли департаментом внешнего пространства и мобильности варианты дальнейших действий после завершения специальной экспертизы.

Депутату был изложен ход событий. Ему также сообщили, что результаты экспертизы должны стать известны к началу мая. Ответа на вопрос том, какими могут быть дальнейшие действия, в частности, придется ли и дальше "латать" признанный аварийным мост или искать другие решения, Фальков не получил.

Как сообщалось, путепровод на улице Алтонавас построен в 1910 году и отслужил свой срок. Мост находится на запланированной трассе Rail Baltica, во время строительства которой его планировалось снести и построить тоннель.

Однако из-за неясностей с финансированием Rail Baltica в настоящее время самоуправление не располагает информацией о возможной реализации этого проекта.

На прошлой неделе мост был признан небезопасным и закрыт для движения. По итогам общей инспекции движение для транспортных средств массой до пяти тонн было восстановлено. В свою очередь, грузовому транспорту использовать мост нельзя, автобусы 25-го, 55-го и 56-го маршрутов также продолжат объезд закрытого моста, пересекая железную дорогу по переезду на ул. Лиепаяс, который находится недалеко от Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша.

Специальная проверка будет проведена в ближайшие три недели.

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