В субботу, 30 ноября, состоится конгресс партии "Согласие", на котором планируется избрать новое руководство. По неофициальной информации агентства LETA, партию может вновь возглавить бывший многолетний депутат Сейма Янис Урбанович, который уже занимал этот пост.

Янис Урбанович ушел с поста председателя "Согласия" после провала партии на выборах в 14-й Сейм, взяв на себя ответственность за неудачу. Напомним, что в октябре 2022 года "Согласие" - многолетний политический фаворит русскоязычных граждан - не сумела впервые в истории преодолеть 5%-й барьер на парламентских выборах.

Тогда партию возглавили три сопредседателя - европарламентарий Нил Ушаков, бывший депутат Сейма Регина Лочмеле и действующий депутат Рижской думы Андрис Морозов. Параллельно партия, после провала на парламентских выборах, потеряла мэров двух городов Латгалии - мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша и мэра Резекне Александра Барташевича.

Уже бывший мэр Резекне Александр Барташевич был исключен из "Согласия" за дискредитацию партию. Вместе с ним партию" покинули все депутаты правящей коалиции Резекненской городской думы, избранные от "Согласия" . Была создана партия Kopā Latvijai под руководством Барташевича. Эта партия стартует на июньских выборах в Резекненскую думу в альянсе с "Латвией на первом месте" Айнара Шлесерса.

Мэр Даугавпилс Андрей Элксниньш, а также остальные депутаты Даугавпилсской думы, избранные от "Согласия", покинул партию без скандала. В прошлую субботу, 23 ноября, состоялся учредительный конгресс партии Андрея Элксниньша Sarauj, Latgale!. В правлении этой партии обнаружился бывший сопредседатель "Согласия" Андрис Морозов. Незадолго до этого Морозов, который назывался "Согласием" в качестве кандидата на пост мэра Риги на предстоящих в июне выборах, со скандалом вышел из партии. Выход Морозова сопровождался слухами о том, что "Согласие" ведет переговоры со "Стабильностью" Алексея Росликова об общем старте на выборах в Рижскую думу.

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