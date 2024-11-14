Партия "Стабильности!" и партия "Согласие", которая не прошла в Сейм на последних парламентских выборах, возможно, пойдут единым списком на выборах в Рижскую думу, которые состоятся в июне следующего года, сообщила "Панорама" Латвийского телевидения. Пока никакие решения не приняты, однако идут переговоры, сказал агентству LETA лидер "Согласия", депутат Европарламента Нил Ушаков.

Информацию о возможном совместном старте партий LTV подтвердил депутат Андрис Морозов, который на прошлой неделе покинул ряды "Согласия". Морозов ранее назывался кандидатом в мэры от "Согласия". Однако теперь, по информации LTV, ситуация кардинально изменилась, "Согласие" может выдвинуть на пост мэра своего бывшего лидера Яниса Урбановича и рассматривает возможность стартовать на выборах в Рижскую думу вместе с одним из конкурентов — партией "Стабильности!". Возможное сотрудничество с этой партией называют одной из причин ухода Морозова из "Согласия".

Пока что никакие решения еще не приняты, однако переговоры продолжаются. Сопредседатель "Согласия", депутат Европарламента Нил Ушаков сообщил агентству LETA, что на предстоящем партийном конгрессе еще не будут приниматься решения об участии в выборах и о предвыборных списках, однако ведутся переговоры по широкому кругу вопросов.

Ушаков подчеркнул, что избиратели указывают на необходимость консолидации партий, так как нынешний политический ландшафт слишком раздроблен. На вопрос, может ли "Согласие" пойти на выборы вместе с "За стабильность!", Ушаков отметил, что переговоры ведутся с различными потенциальными партнерами и что в политическом процессе нужно разговаривать со всеми. Однако на уточняющий вопрос о том, ведет ли "Согласие" диалог со всеми, включая, например, Национальное объединение или "Новое Единство", политик не дал утвердительного ответа.

В свою очередь лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов в интервью агентству LETA, отвечая на вопрос о возможной договоренности с "Согласием" о совместном участия в выборах в Рижскую думу, подчеркнул, что всегда считал, что политическим силам необходимо объединяться.

В политике нельзя придерживаться принципа "нравится или не нравится" — политические силы должны объединиться, чтобы забрать вновь столичное самоуправление у "Единства" и мэра Риги Вилниса Кирсиса, заявил Росликов.

Напомним, что когда-то - в период нахождения у власти в Риге "Согласия" и "Честь служить Риге" - Росликов был депутатом Рижской думы от правящего "Согласия" и возглавлял Комитет городского развития.

Раскол избирателей в нынешней ситуации был бы неправильным, подчеркнул Росликов. Он признал, что переговоры о возможном сотрудничестве ведутся, но пока никакие решения не приняты.

Причем тут Шлесерс?

В политических кулуарах высказывается возможность, что обе упомянутые партии могут захотеть сотрудничать с партией "Латвия — на первом месте", возглавляемой Айнаром Шлесерсом. Уже известно, что Шлесерс намерен претендовать на должность мэра Риги.

На вопрос о том, рассматривает ли "Согласие" такой шаг, Ушаков не дал конкретного ответа, в то время как Росликов настроен скептически. По его мнению, хотя Шлесерс и готовится сотрудничать в Рижской думе с премьерским "Новым Единством", мэром ему не стать. Росликов считает, что Шлесерс не получит от спецслужб допуск к гостайне. А наличие такого допуска теперь обязательно для мэра, согласно поправкам в законодательство, инициированным президентом страны Эдгаром Ринкевичем.

Росликов отметил, что в данный момент не готов поддержать продвигаемый Шлесерсом проект "Riga Waterfront", который требует выделения миллиарда евро муниципального финансирования для создания инфраструктуры. Если бы Шлесерс был готов направить эти средства не на проект, а на нужды горожан, тогда можно было бы начать переговоры о сотрудничестве, добавил политик.

Однако в тех же политических кулуарах высказывают и прямо противоположную версию. Якобы социологические опросы показывают очевидный рост рейтинга "Латвии - на первом месте" в Риге - и особенно среди русскоязычных граждан. Именно это стало причиной для остальных политических сил, претендующих на русские голоса, начать переговоры о консолидации. Речь идет якобы не столько о сотрудничестве, сколько о конкуренции со Шлесерсом.

Лидеры "Согласия" и "Латвии на первом месте" высказывались о необходимости консолидации политической среды в 2023 году, но тогда оба отрицали, что уже приняты какие-либо решения о сотрудничестве.

На данный момент на национальном уровне "Латвия — на первом месте" является одной из самых популярных партий, в октябрьских рейтингах уступая только "Новому единству" и Национальному объединению. В свою очередь, популярность "Согласия" и "За стабильность!" схожа, но в октябре они не достигли уровня в 5%.

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