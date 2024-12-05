Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в четверг покинула зал, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое выступление на заседании Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте, сообщается в твиттере Министерства иностранных дел (МИД).

Ārlietu ministre @Braze_Baiba pameta zāli brīdī, kad Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs sāka uzrunu EDSO Ministru padomes sanāksmē Maltā. pic.twitter.com/Wqg1PgSuUu — Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) December 5, 2024

На заседании Совете министров ОБСЕ Байба Браже заявила, что Латвия будет защищать Украину во всех международных организациях, сообщает МИД Латвии.

В своем выступлении Браже подчеркнула, что "политика России - это война, и задача всех стран - заставить ее прекратить войну и вернуться к миру". Глава МИД добавила, что "Россия не остановится сама - ее нужно сдерживать и останавливать".

"Уже более десяти лет - с 2014 года - украинский народ страдает от жестокой российской агрессии. Уже более 1000 дней Россия совершает преступления агрессии в своей империалистической войне против Украины, полностью нарушая международное право и основные принципы Устава ООН", - заявила Браже.

В своем выступлении она упомянула, что независимая Международная комиссия по расследованию событий на Украине сообщила о пытках со стороны российских властей. Она подчеркнула, что это является преступлением против человечности. Эксперты ОБСЕ также сообщили о серьезных нарушениях прав человека и указали на доказательства российских военных преступлений. Браже добавила, что все это должно быть рассмотрено международными трибуналами.

"Задача всех государств - расследовать и привлечь к ответственности виновных в преступлениях российской агрессии, чтобы не стать соучастниками этих преступлений. Все государства-участники ОБСЕ обязаны защищать суверенитет и территориальную целостность государств. Мы все должны продолжать поддерживать Украину до победы", - сказала Браже.

Браже принимает сегодня участие в 31-м заседании Совета министров ОБСЕ. Перед официальным началом заседания состоялась встреча по вопросам поддержки Украины.

Во время встречи министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что Латвия выступает за получение фактов и сбор доказательств для документирования российских преступлений в Украине. Она отметила, что такая работа необходима для привлечения виновных к ответственности. В свою очередь, с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой Браже обсудила будущую поддержку Латвией Украины, в том числе вопросы поставок.

Как сообщалось ранее, это первый визит Лаврова в страну-член ЕС с начала вторжения в Украину в феврале 2024 года.

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