Экономист Петерис Страутиньш считает, что последние годы зарплаты в Латвии растут слишком быстро. Соотношение общей суммы зарплат к ВВП страны сейчас одно из самых высоких в ЕС. Выглядит, что рост зарплат должен замедлиться, пишет la.lv.
Четкие сигналы о том, что рост зарплат пора тормозить, Петерис Страутиньш видит в процессе разработки бюджета на 2025 год.
Экономист обращает внимание, что в период с 2011 по 2021 год реальные зарплаты росли непрерывно и без исключений. В 2022 году произошло снижение, а в 2023 и 2024 годах снова рост. В четвертом квартале этого года реальные зарплаты были на 8,3% выше, чем год назад. Это увеличение равноценно снижению в 2022 году.
На результаты отдельных лет влияют случайности и стечение обстоятельств, но в долгосрочной перспективе все определяется экономической логикой. По мере развития экономики Латвии растет благосостояние общества. Лучше всего это показывают долгосрочные сравнения.
На рост личного благосостояния каждого человека влияет как динамика его доходов по отношению к среднему уровню, так и потребительская корзина, объясняет Страутиньш. За это время цены на продукты питания выросли в 3,4 раза, а расходы на содержание жилья – в 4,5 раза. С другой стороны, цены на автомобили с поправкой на качество выросли всего на 15%, а цены на одежду практически не изменились.
"Учитывая все это, я думаю, что лишь очень небольшая часть населения Латвии, может быть, несколько процентов или даже десятая доля процента, не увидела повышения уровня жизни в этом столетии, потому что общие цифры очень внушительны", - подвел итог Страутиньш.
Налоговая реформа, затеянная правительством Латвии, в следующем году даст прибавку к доходам всем, чья зарплата не выше 4000 евро брутто. При этом изменения других налогов приведут к тому, что цены на товары и услуги вырастут. Некоторые специалисты прогнозируют, что рост дохода не компенсирует рост трат.