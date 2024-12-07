Экономист Петерис Страутиньш считает, что последние годы зарплаты в Латвии растут слишком быстро. Соотношение общей суммы зарплат к ВВП страны сейчас одно из самых высоких в ЕС. Выглядит, что рост зарплат должен замедлиться, пишет la.lv.

Четкие сигналы о том, что рост зарплат пора тормозить, Петерис Страутиньш видит в процессе разработки бюджета на 2025 год.

Экономист обращает внимание, что в период с 2011 по 2021 год реальные зарплаты росли непрерывно и без исключений. В 2022 году произошло снижение, а в 2023 и 2024 годах снова рост. В четвертом квартале этого года реальные зарплаты были на 8,3% выше, чем год назад. Это увеличение равноценно снижению в 2022 году.

На результаты отдельных лет влияют случайности и стечение обстоятельств, но в долгосрочной перспективе все определяется экономической логикой. По мере развития экономики Латвии растет благосостояние общества. Лучше всего это показывают долгосрочные сравнения.

Сравним средние брутто-зарплаты Латвии 1680 евро – в 2024 году,

213 евро — в 2000 году. Это означает, что в 7,9 раза выросла средняя зарплата, в 2,65 раза выросли за это время цены.

На рост личного благосостояния каждого человека влияет как динамика его доходов по отношению к среднему уровню, так и потребительская корзина, объясняет Страутиньш. За это время цены на продукты питания выросли в 3,4 раза, а расходы на содержание жилья – в 4,5 раза. С другой стороны, цены на автомобили с поправкой на качество выросли всего на 15%, а цены на одежду практически не изменились.

"Учитывая все это, я думаю, что лишь очень небольшая часть населения Латвии, может быть, несколько процентов или даже десятая доля процента, не увидела повышения уровня жизни в этом столетии, потому что общие цифры очень внушительны", - подвел итог Страутиньш.

Налоговая реформа, затеянная правительством Латвии, в следующем году даст прибавку к доходам всем, чья зарплата не выше 4000 евро брутто. При этом изменения других налогов приведут к тому, что цены на товары и услуги вырастут. Некоторые специалисты прогнозируют, что рост дохода не компенсирует рост трат.

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