Со следующего года вступят в силу изменения в налогах на рабочую силу. У некоторых жителей Латвии денег в кошельках должно прибавиться. Увы, как показывают расчеты, меньше всего выиграют низкооплачиваемые работники с детьми. Кроме того, вырастут другие налоги на потребительские товары и услуги повседневного спроса. Рост расходов отчасти "съест" преимущества налоговой реформы.

На этой неделе Сейм, рассматривая госбюджет на 2025 год, примет решение по изменениям налогов на рабочую силу. Минфина обещает тем самым увеличить доходы "на руки" примерно у 95% работников - всех, чья брутто-зарплата составляет до 4000 евро в месяц. Правда, есть и такие, у кого доход увеличится всего на один евро.

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