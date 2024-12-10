В Латвии в следующем году снова может вырасти плата за проезд в региональном общественном транспорте, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель правления Автотранспортной дирекции (ATD) Динс Мерирандс.

"Я уверен, что весной следующего года, когда пройдет год с момента предыдущего пересмотра платы за проезд, ATD обратится в Совет общественного транспорта с предложением пересмотреть эту плату", - сказал Мерирандс.

Председатель правления ATD признал, что могут подорожать как поездки на региональных автобусах, так и билеты на поезда.

Он отметил, что в декабре 2023 года, утвердив действующие тарифы, Совет общественного транспорта поручил ATD регулярно следить за позициями расходов в общественном транспорте и хотя бы раз в год сообщать о возможной плате на проезд.

Мерирандс отметил, что в утвержденном правительством бюджете на следующий год на общественный транспорт выделено почти 94 миллиона евро, чего недостаточно для поддержания сети общественного транспорта на нынешнем уровне без каких-либо изменений.

Он также подчеркнул, что ATD, являясь заказчиком общественного транспорта в сфере региональных перевозок, видит несколько направлений, где необходима работа и она уже начата. "Это не связано только с уменьшением сети перевозок, но и с предоставлением той же самой услуги более эффективным способом", - сказал Мерирандс.

Председатель правления ATD отметил, что в общей сложности в предстоящем году будет пересмотрено более 1500 рейсов.

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