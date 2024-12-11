"Я не воспитатель в детском саду, чтобы указывать, как кому себя вести, это в компетенции самих политиков," – так прокомментировал президент страны Эдгар Ринкевич жесткий обмен репликами во время дебатов по госбюджету-2025 в Сейме депутата от оппозиционного "Объединенного списка" Эдварда Смилтенса и премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

На прошлой неделе Сейм в течение трех дней обсуждал госбюджет на 2025 год, и в пятницу, 6 декабря, вечером утвердил главный финансовый документ страны 52 голосами. Дебаты были напряженными все три дня, но высказывания депутатов становились всё резче по мере приближения к финальному голосованию.

Перед голосованием Смилтенс резко критиковал бюджет и коалицию, а в заключении обратился к Силине: "Вывод очень простой: вы не лидеры этой страны, которые куда-то ее ведут, вы – управители этой страны, и в 2026 году это изменится."

После речи Смилтенса премьер-министр якобы выкрикнула из зала заседаний Сейма Смилтенсу: "Не подавись! Не стошни!". Позже премьер-министр признала, что не собирается извиняться перед Смилтенсом, поскольку он ее оскорбил.

Когда президента страны попросили прокомментировать слова Силини в адрес Смилтенса, он на пресс-конференции в среду, 11 декабря, заявил: "Я не воспитатель в детском саду, чтобы указывать, как кому себя вести, ведь это в компетенции самих политиков". При этом он добавил, что политиков оценивают избиратели раз в четыре года на выборах в Сейм.

В то же время президент Латвии отметил, что он обсудил этот случай с Силиней и указал, что дискуссия должна быть уважительной и основываться на идеях, с меньшим использованием ярких сравнений. Ринкевич также добавил, что за три дня рассмотрения бюджета не обошлось без интересных высказываний.

Президент подчеркнул, что от всех политиков – президента страны, министров, депутатов Сейма и самоуправлений – ожидают уважительной дискуссии о развитии государства и бюджете. Тем не менее "политики устроены так, что им нравится критиковать, но редко предлагать идеи".

По его мнению, в настоящее время в политике преобладает взгляд, что чем ярче дискуссия, тем лучше, однако он хотел бы, чтобы повысилось само качество политических дискуссий.

В завершение своей речи на эту тему Ринкевич иронично признался, что у него тоже "есть мнение о том или ином политике и даже о некоторых журналистах, но я надеюсь, что вы его никогда не узнаете".

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