Получившее финансирование от Сейма Даугавпилсское общество пенсионеров Krona больше не празднует 9 мая публично, так как это запрещено, заявили представители организации, с которыми Латвийскому телевидению удалось связаться по юридическому адресу общества. Они были удивлены вниманием со стороны депутатов Сейма. В Службе государственной безопасности (СГБ) заявили, что их внимание привлекло участие представителей общества в мероприятиях организаций российских "соотечественников". Руководитель общества считает, что они не представляют угрозы для Латвии. Об этом пишет LSM.lv.

Утверждая государственный бюджет, Сейм на минувшей неделе также поддержал четыре предложения от оппозиции. Одно из них, от партии "Стабильность!" - выделить 52 000 Даугавпилсскому обществу пенсионеров Krona. Национальное объединение и "Объединенный список" обратили внимание на то, что общество празднует 9 мая. Партии упомянули на публикацию 2011 года с фотографией, которая была сделана в Даугавпилсе возле локомотиворемонтного завода. На ней изображены пенсионеры у памятника, на их одежде есть характерная для российской армии символика. Памятник, о котором идет речь, находится там до сих пор. Нет надписи о том, кому посвящен памятник, на нем лишь есть имена и фамилии на кириллице. В базе данных Latgales dati указано, что он посвящен работникам завода, которые погибли во Второй мировой войне.

Последняя публикация в местных СМИ с участием общества Krona также связана с этим памятником. Руководитель организации Валентина Пурвинска пыталась привлечь внимание к тому, что это место "должно быть приведено в порядок".

Общество его посещает 10 мая, четыре года назад отмечала Пурвинска. Сейчас видно, что общество добилось своей цели - была восстановлена табличка с именами. Когда журналисты попытались связаться с организацией, Пурвинска ответила на первый же звонок. После вопроса о том, где с ней можно встретиться, женщина попросила позвонить связаться с ней позже, но это сделать не удалось. Общество зарегистрировано в многоквартирном доме в Даугавпилсе, в микрорайоне Новый Форштат. Дверь квартиры открыла пенсионерка Эмилия Вейшанарович.

Она знает о выделенном Сеймом финансировании, но прочитала об этом в интернете и была удивлена.

"Мы не просили, не обращались. У нас маленькое общество, какое у нас оборудование, инвентарь?", - сказала член Krona Вейшанарович.

По словам женщины, пенсионеры собираются, ходят друг к другу в гости. В целом в Krona состоит около 70 человек. 9 мая к памятникам они больше не ходят.

"Раньше мы ходили, теперь больше не ходим на те мероприятия, потому что… ну вот так. Мы Новый год, 8 марта, Пасху отмечаем", - пояснила Вейшанарович.

По словам женщины, войну она считает ужасной и общество пенсионеров привыкло к миру.

"Конечно, виновата не Украина. Конечно, Россия виновата", - сказала Вейшанарович.

В СГБ заявили, что знают об обществе в связи с участием ее представителей в мероприятиях организаций российских "соотечественников".

Женщина удивлена этим, она прочитала об этом в интернете. После нескольких попыток ей удалось дозвониться до руководителя общества. Пурвинска подтвердила, что финансирование будет использовано для организации компьютерных курсов для пожилых людей, экскурсии, например, в библиотеку в Риге.

Глава общества Krona подтвердила, что у организации есть спонсор, который помогает организации уже 10 лет, но пока не может назвать его имя.

На вопрос Латвийского телевидения о том, почему именно партия "Стабильность!" потребовала финансирование для общества, Пурвинска сказала, что политическая сила спонсирует Krona и они помогали организации с момента ее основания.

В Сейм от партии "Стабильность!" избраны три жителя Даугавпилса: Илья Иванов, Екатерина Дрелинга и Виктор Пучка. Как и Krona, Виктор Пучка ранее фотографировалася с запрещенной теперь символикой на мероприятиях 9 мая. На его странице в социальной сети Facebook по-прежнему можно найти фотографии с российским танком. Глава общества утверждает, что у них нет никакой связи с Россией. "Знаете, мы уже в таком возрасте, что не представляем никакой угрозы для Латвии", - отметила Пурвинска.

Общество также регулярно финансирует Даугавпилсская дума. По словам Пурвински, это всего около двух сотен евро в год, сказала Пурвинска. Что касается выделенного Сеймом финансирования, то, по ее словам, ей еще предстоит ознакомиться с тем, есть ли какие-либо ограничение на его расходование.

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