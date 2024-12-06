В пятницу, 6 декабря, Сейм после трехдневных дебатов утвердил уже весь "бюджетный пакет". Вечером в среду Сейм проголосовал за 31 законопроект, , вносящий существенные налоговые изменения, которые затронут всех латвийцев, сегодня -- и наконец за сам госбюджет-2025. Ключевое, что нужно знать о госбюджете: расходы превышают доходы, растет госдолг и большими усилиями удается вписать дефицит госбюджета в установленный лимит, единственный приоритет в этом году - нацбезопасность. В следующем году вводятся существенные изменения, которые затронут всех жителей. Изменятся ставки подоходного налога с жителей и будет введен единый повышенный необлагаемый минимум, будут перекинуты средства из 2-го пенсионного уровня в 1-й, вырастет на 10% автоналог. Портал Delfi рассказывает о том, как изменятся налоги, а также о том, как Латвийское государство собирается зарабатывать и тратить в 2025 году.

"Бюджетный марафон" стартовал в Сейме в 10 утра в среду, 4 ноября, завершился - в пятницу, 6 ноября, в 19.40 вечера. Справедливости ради: депутаты спали по ночам и уходили днем на перерывы.

За утверждение госбюджета дисциплинированно проголосовали все 52 депутата коалиции: от "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных", а также независимые парламентарии Игорь Раев и Олег Буров. Коалиция, которая держится на хрупком большинстве, продемонстрировала единство рядов - вопреки слухам о шатаниях правительства. Против голосовали 44 депутата от оппозиции - "Объединенного списка", Национального объединения, "Латвии на первом месте" и "Стабильности!".

Доходы консолидированного государственного бюджета в 2025 году - 18,4 миллиарда евро, расходы - 19,7 миллиарда евро, дефицит - 1,3 миллиарда евро или 2,9% от внутреннего валового продукта (ВВП). Госдолг - 47% от ВВП. Единственным приоритетом госбюджета в условиях, когда нужно вписываться в фискальные критерии, соседствуя со страной-агрессором Россией, была объявлена национальная безопасность.

"Бюджет безопасности и конкурентоспособности", который к тому же будет способствовать благосостоянию жителей и экономическому росту страны, - так охарактеризовали главный финансовый документ страны правительственные партии. "Это бюджет отчаяния", - парировала оппозиция, указывая на то, что прогнозы слишком оптимистичны, расходы превышают доходы, государственный долг растет, а безопасность, которая несомненно важна, должна быть приоритетом наравне с экономическим ростом.

Обсуждение бюджета проходило в атмосфере слухов о нестабильности правящей коалиции. В дебатах оппозиция неоднократно указывала премьерской партии "Новое Единство", что следующий 2026-й год должен стать годом смены власти. Пришедшее во время дебатов сообщение о том, что экс-премьер Кришьянис Кариньш покинул "Единство" из-за несогласия с политикой партии, оппозиция использовала как повод для шпилек в адрес премьерской партии. Звучали и намеки на предстоящие в июне 2025-го года выборы в самоуправления - в том числе, в Рижскую думу.

Одно из главных заявлений премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") во время дебатов: в нынешних геополитических условиях правительство не может позволить себе политическую нестабильность.

Фактически закрывая дебаты, министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") отметил, что во Франции правительство рухнуло на бюджете, а в Латвии госбюджет - сбалансированный.

Эвика Силиня, которая выступала последней, поблагодарила всех депутатов за дебаты, а коллег по коалицию за слаженную работу. Премьер заявила, что впереди - перемены, и главные перемены предстоит произвести в самих себе.

Портал Delfi рассказывает о том, как изменятся налоги, а также, как Латвийское государство собирается зарабатывать и расходовать в 2025 году.

НАЛОГИ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ?

Изменения ставок подоходного налога с жителей, необлагаемый минимум, контроль за наличными

Параллельно с проектом госбюджета утверждена так называемая налоговая реформа - самые большие изменения коснутся налогообложения рабочей силы. Как подчеркивает Арвилс Ашераденс в своем письме Сейму, система налогообложения рабочей силы должна упроститься и стать более конкурентоспособной в масштабах Балтии.

Несмотря на то, что практически ставки подоходного налога с жителей, "чистые" доходы большинства - 95% - работающих повысятся. По оценке Минфина, выиграют от реформы работники, у которых доходы до уплаты налогов составляет 4000 евро в месяц, и особенно те, у кого зарплата "грязными" - ниже 2 500 евро в месяц.

Вот главные инструменты реформы:

Вводится единый необлагаемый налогами минимум - 510 евро (сейчас минимум дифференцированный, зависит от многих факторов и система запутанная);

Вводятся всего две повышенные ставки подоходного налога с жителей - 25,5% для тех, кто зарабатывает менее 105 300 евро в год, 33% - для тех, чей доход выше.

Параллельно минимальная зарплата с 1 января возрастает с 700 до 740 евро.

Как новые налоги повлияют на зарплаты в 2025 году — кто выиграет больше, а кто меньше? Показываем на картинках - читайте подробнее.

Но параллельно резко ужесточается контроль за выплатой "зарплат в конвертах". Служба государственных доходов (VID) будет получать от кредитных учреждений (банков) и поставщиков платежных услуг информацию обо всех сделках, связанных с прохождением наличных средств через банкоматы, если сумма одной сделки превышает 750 евро. Изменения также предполагают, что банки и поставщики платежных услуг будут обязаны предоставлять VID информацию о наличных операциях, если сумма поступлений в наличных за предыдущий год составит 7 000 евро или больше.

Что будет с пенсиями - настоящими и будущими?

С 1 января 2025 года необлагаемый минимум пенсий возрастет в два раза - с 500 до 1000 евро. То есть пенсии размером до 1000 евро налогом облагаться не будут. От этого немного выиграют те пенсионеры, которые получают от 500 до 1000 евро.

Одно из самых спорных решений связано с перераспределением средств между 1-м и 2-м уровнями пенсионной системы, что касается уже будущих пенсионеров.

Сейчас взносы во второй пенсионный уровень составляют 6% от брутто-зарплаты. Согласно изменениям, ь взносы во второй уровень сократятся до 5% и будут перекинуты на первый уровень. То есть общая сумма взносов именно во 2-й уровень снизится на 17%. Напомним, что второй уровень - накопительный: туда идет часть соцвзносов работающих сейчас, и эти деньги должны "работать" в фондах, создавая будущему пенсионеру личные накопления. Первый уровень - система солидарности: из этих взносов ныне работающих выплачивают пенсии нынешнему старшему поколению.

Дискуссия вокруг этого решения в уходящем году выявила уязвимость пенсионной системы перед демографической структурой общества.

Рост "автомобильного налога", НДС, акцизы, пособие по уходу за ребенком, взносы солидарности банков

С 1 января 2025 года ставки налога на эксплуатацию транспортных средств вырастут на 10%. Повышение касается легковых и грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, мотоциклов и так далее - всех видов транспортных средств. Благодаря повышению в госбюджет поступят дополнительные 11,38 млн евро. Также закон предусматривает изменения в порядке уплаты налога. С 2025 года налог будет необходимо оплачивать ежегодно, а срок - 31 января года, следующего за календарным. Сейчас большинство автовладельцев предпочитают платить налог, проходя техосмотр.

В 2025 году работающий родитель будет получать пособие по уходу за ребенком размере 75% от предыдущих социальных взносов работающим родителям вместо нынешних 50%. Сейчас такие родители, опасаясь потерять пособие, часто работают нелегально, цель - вывести из "тени", сохраняя возможность не терять пособие. Норма будет действовать пока только год.

Сейм также решил сохранить сниженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% на свежие овощи, фрукты и ягоды еще на год.

Из-за повышения акцизов в 2025 году подорожают табачные изделия, алкоголь, безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара, возрастут и налоги на азартные игры и лотереи.

С 1 января зарегистрированные в Латвии кредитные учреждения и филиалы кредитных учреждений из других стран платить так называемые взносы солидарности в течение следующих трех лет. Причина - из-за повышения процентных ставок у банков возникла сверхприбыль, и государство решило обложить этот доход налогом.

Ожидается, что взносы солидарности позволят собрать 96 млн евро в бюджет 2025 года, 60,8 млн евро в 2026 году и 66 млн евро в 2027 году. Впрочем, банки смогут получить льготы по уплате так называемого "налога на сверхприбыль" банки смогут, если увеличат объемы кредитования.

ГОСБЮДЖЕТ-2055: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТОМ, КАК ТРАТЯТ НАШИ НАЛОГИ

Рост госдолга и удержание в рамках дефицита госбюджета

Доходы консолидированного государственного бюджета в 2025 году - 18,4 миллиарда евро, расходы - 19,7 миллиарда евро, дефицит - 1,3 миллиарда евро или 2,9% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Латвия сумела вписаться в требование - удержать дефицит ниже отметки в 3% от ВВП и на прошлой неделе Еврокомиссия согласовала проект госбюджета-2025. Главный финансовый документ страны опирается на июньские прогнозы роста экономики, предусматривающие, что по итогам 2024 года ВВП возрастет на 1,4%, а в 2025 году - на 2,9%. Рост цен по итогам уходящего года составит 1,2%, в 2025 году - 2,2%. Однако есть риск, что экономика будет развиваться по более пессимистическому сценарию - это признал в конце октября министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), презентуя проект госбюджета в Сейме.

Это подтверждает последний прогноз Банка Латвии на 2024 год: рост ВВП возрастет не на 1,8%, а только на 0,6%. В 2025 году, по прогнозу Банка Латвии, рост экономики составит 2,6%, а не 3,3%, как планировалось ранее (в госбюджет-2025 заложена "компромиссная" оценка - 2,9%).

В условиях замедления роста экономики растет госдолг Латвии. В 2024 году госдолг составлял 41% от ВВП, план 2025 года - уже 47% от ВВП. На общеевропейском фоне Латвия выглядит прилично: средняя задолженность еврозоны по отношению к ВВП составляет 88,1% (в Греции, Италии и Франции - более 100% от ВВП). Однако Европейский центральный банк (ЕЦБ) бьет тревогу: высокий уровень долга, медленный рост и фискальные отклонения в еврозоне сливаются в "опасный коктейль". В своем письме Сейму Ашераденс подчеркивает, что Латвия вписывается в фискальные требования: госдолг - не более 60% от ВВП, дефицит госбюджета - не более 3% от ВВП. Но в случае, если Латвия не снизит дефицит госбюджета в среднесрочной перспективе, то в 2027 году госдолг вырастет до 50% от ВВП, предупреждает министр финансов. Банк Латвии, как следует из его доклада, опасается, что и в 2025, и в 2026 годах дефицит госбюджета в итоге выйдет за лимит в 3%.

Откуда доходы?

"Внутренние" доходы государственного консолидированного бюджета - 15,08 миллиарда евро (10,2 миллиарда евро в нетто - основной бюджет, 5,2 миллиарда евро в брутто - специальный бюджет, который формируется в основном из взносов социального страхования и тратится соответственно). Различные займы обеспечивают госбюджету поступления в размере 2,45 миллиардов евро, иностранная финансовая помощь - 1,7 миллиарда евро.

Главный источник поступления в основной бюджет - налоги: 7,454 миллиарда евро.

"Прямые" подоходные налоги - 1,385 млрд евро (601 млн евро - подоходный налог с жителей, 690 млн евро - подоходный налог с предприятий, введение налога на солидарность обеспечит еще 90 млн евро);

"Косвенные" налоги на товары - 5,835 млрд евро (налог на добавленную стоимость - 4,24 млрд евро, акциз - 1,31 млрд евро, далее следуют более специфичные налоги - на азартные игры, лотереи, электроэнергию, эксплуатацию транспортных средств и так далее).

Как распределяются расходы

"Затягивать пояса" Латвии приходится в условиях неизбежной необходимости наращивать вложения во внешнюю и внутреннюю безопасность - это диктует геополитическая обстановка и соседство со страной-агрессором Россией. Национальная безопасность объявлена единственным приоритетом госбюджета-2025. В течение ближайших лет финансирование сферы обороны будет расти: в 2025 году - 3,5% от ВВП, в 2026 2027 годам - 3,7% от ВВП.

Как следует из письма Арвилса Ашераденса Сейму следует, что расходы госбюджета в 2025 году распределятся следующим образом:

33,2% - треть расходов - приходится на социальное обеспечение (выплата пенсий, оплата больничных, пособий всех видов);

11% - здравоохранение (весь спектр - от оказания неотложной помощи и оплаты обследований до централизованного погашения стоимости компенсируемых медикаментов);

10,3% или те самые 3,5% от ВВП - оборона (подчеркивается, что часть средств направляется на внутреннюю, а не внешнюю безопасность - например, на закупку техники для пограничников)

7,2% - образование (всеобщее, профессиональное, высшее);

6,6% - общественный порядок и безопасность (работа полиции, пожарных, спасателей, гражданская оборона - то, что находится в ведении Министерства внутренних дел, деятельность судов, исполнение наказаний - то, за что отвечает Министерство юстиции);

1,4% - культура, отдых, религия в широком спектре;

0,4% - защита окружающей среды;

0,2% - содержание территорий и жилья.

Отдельная статья расходов - "экономическая деятельность": на это отводится 17,2% трат. Тут длинный список мероприятий: обеспечение честной конкуренции, устойчивости народного хозяйства, защита внутреннего рынка и прав потребителей, поддержка сельского хозяйства, дотации самоуправлениям на содержание и ремонт дорог, общественный транспорт, финансирование Rail Baltica ( конкретно Rail Baltica выделено 50 млн евро).

И наконец 12,5% расходов - то есть, более 2 миллиардов евро - отводится правительственным службам (в том числе - выплаты в бюджет ЕС, выплаты по госдолгу, обеспечение работы фискальной и таможенной служб, дотации самоуправлениям и так далее).

В 2025 году распределение поступлений от подоходного налога с жителей между самоуправлениями государством - 22% на 78%.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !