В четверг, 5 декабря, Сейм продолжает рассматривать проект государственного бюджета на 2025 год. Коалиция настаивает - это бюджет безопасности и конкурентоспособности, который к тому же будет способствовать благосостоянию жителей и экономическому росту страны. "Это бюджет отчаяния", - парирует оппозиция, указывая на то, что прогнозы слишком оптимистичны, расходы превышают расходы, государственный долг растет, а безопасность, которая несомненно важна, должна быть приоритетом наравне с экономическим ростом.

"Я могу сказать: г-н Шлесерс, какая уникальная идея, как вы додумались, что бюджет вообще также и про экономическое развитие", - язвительно сказала с трибуны Сейма премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"): "На мой взгляд, ясно, что весь бюджет про то, что мы содействуем нашей экономике, подъему нашей экономики. Да, это один из лозунгов "Нового Единства" на выборах". Почему мы не использовали такое название?