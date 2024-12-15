Посольство Китая в Латвии пыталось повлиять на события, происходящие в латвийском театре Дайлес, сообщила в воскресенье программа телеканала TV3 "Nekā personīga". Директор театра Юрис Жагарс выразил недовольство происходящим.

В январе 2025 года во время гастролей в Риге в театре "Дайлес" выступит танцевальная группа "Shen Yun" религиозной организации Фалуньгун, которая представит балет "Китай до коммунизма". В Китае организацию Фалуньгун объявили сектой.

В конце ноября директор театра Юрис Жагарс получил официальное письмо из посольства Китая в Латвии, в котором выражалось "доброе напоминание" о том, что в 1999 году правительство КНР запретило организацию Фалуньгун, а также рекомендовалось пересмотреть решение о выступлении группы "Shen Yun" .

Жагарс сообщил программе, что ответа на письмо не было. Директор театра "Дайлес" считает абсолютно неприемлемой попытку посольства КНР повлиять на репертуар театра.

"Конечно, мы не отреагировали, потому что считаем абсолютно неприемлемым, чтобы посольство какой-либо страны диктовало нам, какие арендаторы нам подойдут, а какие - нет... Конечно, я сделал несколько неофициальных звонков в МИД и узнал, что да, против этой группы ведется такая деятельность и это не должно удивлять", - сказал Юрис Жагарс.

Театр также получил приглашение встретиться с представителем посольства Китая для обсуждения возможностей сотрудничества. В посольстве не ответили на просьбу Жагарса уточнить, о каком сотрудничестве будет идти речь.

Программа подчеркивает, что это первый случай в истории театра "Дайлес", когда посольство другой страны пытается повлиять на его работу, и что такое посольства КНР поведение нарушает Венскую конвенцию, регулирующую дипломатические отношения.

Но посольство Китая это не останавливает, отмечает программа, отмечая, что "подобные действия фиксируются постоянно". Например, в 2019 году посол Китая в Испании лично приезжал в Королевский оперный театр в Мадриде, чтобы заставить режиссера отменить запланированные спектакли.

Осенью депутаты Сейма послушали презентации и посмотрели фильм о жизни в Тибете. Обвинения в адрес Китая в принудительном перемещении людей и пытках в регионе, о которых правозащитные организации сообщают много лет, не упоминаются.

Программа напоминает, что в 2012 году Си Цзиньпин стал президентом Китая. При нем страна стала более агрессивно действовать в отношении этнических меньшинств. Крупнейшие в мире международные правозащитные организации "Amnesty International" и "Human Rights Watch" много лет сообщают о насильственных перемещениях, необоснованных задержаниях, даже пытках и исчезновениях людей в Тибете. В прошлом году Еврпарламент принял резолюцию, осуждающую коммунистические нарушения прав человека в Тибете.

Чтобы подавить международную критику нарушений прав человека в Тибете, китайская делегация по заказу своего правительства сейчас совершает поездку по Европе. В начале ноября китайская делегация встретились с депутатами Сейма Латвии. Встречу спешно организовало посольство Китая: приглашение посольства в отдел межпарламентских связей Сейма поступило за неделю до запланированного визита.

Программа сообщает, что визит организовала Тибетская международная культурная ассоциация, которая уже много лет гастролирует по разным странам при поддержке китайского правительства и некритически рассказывает о жизни в Тибете. Делегация состояла из пяти человек, включая главу ассоциации, руководителя китайской пропаганды или чиновника информационного бюро Госсовета и китайского тибетолога из крупного государственного исследовательского центра.

В Сейме китайская делегация встретилась с 8 из 18 членами группы парламентского сотрудничества. Шестеро депутатов в начале года посещали Пекин по инициативе китайского правительства - Айнарс Шлесерс, Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Рихардс Шлесерс, Виктория Плешкане и Александр Кирштейнс. На встрече также присутствовали Эдмундс Зивтиньш и Илзе Стобова.

Руководитель группы сотрудничества с китайским парламентом Айнарс Шлесерс признался, что "было несколько визитов. Когда приезжает делегация из Китая, мы встречаемся, говорим о двусторонних отношениях между Латвией и Китаем, обмениваемся информацией, это нормальная работа в двусторонних отношениях".

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